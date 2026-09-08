El mapa del mundo podría cambiar: ONU impulsa nueva proyección para representar con mayor precisión el tamaño de los continentes

La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes una resolución para promover una representación cartográfica mundial más fiel al tamaño real de los continentes, presentada por Togo y varios países africanos. El texto, apoyado por los países de la Unión Europea, fue aprobado por 164 votos contra uno, el de Estados Unidos, y seis abstenciones.

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La delegación de Estados Unidos argumentó durante la sesión que el país entiende la resolución “como algo indisociable de un proyecto ideológico más radical y amplio” y criticó que la Asamblea General “esté debatiendo cuestiones de mapas del siglo XIX hablando de reparación y justicia cognitiva”.

De la proyección de Mercator al Equal Earth

La resolución busca alentar a las organizaciones internacionales y a los Estados a utilizar las proyecciones de Equal Earth, diseñado en 2018 para representar de forma más precisa la superficie de los continentes. Esta cartografía abandona la proyección de Mercator, que lleva el nombre de Gerardus Mercator, geógrafo, cartógrafo, filósofo y teólogo nacido en Flandes en 1512. Su mapa del planeta fue diseñado para la navegación marítima y amplía artificialmente los territorios ubicados en latitudes altas.

Aunque la resolución no prohíbe la utilización de Mercator, busca que la ONU y agencias como la Unesco pasen a usar la proyección Equal Earth, que “ofrece una representación más precisa” del tamaño de los continentes, según se detalla en el documento. Además, insta a los Estados miembros, organizaciones internacionales y otras entidades a que adopten y difundan este diseño. El tamaño de África, por ejemplo, durante siglos ha aparecido desproporcionadamente pequeño en el mapamundi.

Evitar “representaciones erróneas”

“Los mapas dan forma a nuestra comprensión del mundo”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Togo, Robert Dussey, desde el estrado de oradores. “Orientan la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas. Por lo tanto, nunca son neutrales: cuando presentan una imagen distorsionada de nuestro planeta, corren el riesgo de perpetuar representaciones erróneas transmitidas de generación en generación”.

Mapa mundial con todos los estados y sus banderas. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Endosada por primera vez por la Asamblea de la Unión Africana en febrero y aprobada oficialmente en las Naciones Unidas hoy, esta iniciativa de la UA marca un paso histórico hacia una representación cartográfica global precisa y equitativa”, afirmó la Unión Africana (UA) en un comunicado. El proyecto promueve el uso de mapas de proporciones reales en escuelas, medios de comunicación e instituciones internacionales para poner fin a siglos de “colonialismo cartográfico”.

“Durante siglos, la proyección de Mercator distorsionó la geografía global, reduciendo a África al tamaño de Groenlandia cuando nuestro continente es en realidad 14 veces más grande. La resolución adoptada hoy garantiza que el mapa del mundo refleje finalmente la escala, el peso y el lugar reales de África”, destacó la organización africana.

*Con información de DW.