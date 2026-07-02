Satélites captaron un cambio histórico tras los dos catastróficos terremotos en Venezuela el pasado 24 de junio

El pasado miércoles 24 de junio de 2026, el subsuelo de Venezuela experimentó una transformación drástica que aunque invisible para el ojo humano a simple vista, quedó registrada con una claridad asombrosa por la tecnología satelital europea. Dos potentes sismos sacudieron la costa norte del país, alterando físicamente la superficie terrestre en una magnitud que solo la vigilancia desde el espacio pudo cuantificar con exactitud.

Imponente fenómeno en el cielo sorprendió a Venezuela hoy, 6 días después del terremoto: esto se sabe

En cambio histórico tras los terremotos: una cicatriz de 30 centímetros

Para entender qué pasó exactamente con el relieve, la Agencia Espacial Europea (ESA) utilizó los satélites Copernicus Sentinel-1. Estos dispositivos no toman “fotografías” convencionales, sino que utilizan un instrumento llamado Radar de Apertura Sintética (SAR).

En términos sencillos, el satélite emite una señal de radar que rebota en la superficie terrestre y regresa al espacio. Al comparar dos señales tomadas en momentos distintos —en este caso, una el 18 de junio (antes de los sismos) y otra el 25 de junio (un día después)— los científicos pueden crear un interferograma. Este mapa de interferencias es el que permite ver las deformaciones del suelo.

El resultado del análisis espacial reveló una alteración significativa en el mapa de Venezuela. Los datos preliminares obtenidos tras el desastre mostraron que el terreno no solo se movió, sino que se desplazó físicamente.

Con esta “mirada” desde la órbita, se pudo confirmar que la tierra sufrió un “desplazamiento del suelo del orden de 30 cm en la línea de visión” de los satélites.

Los satélites confirmaron que el suelo venezolano se desplazó hasta 30 centímetros Foto: ESA

En el norte de la imagen procesada por los expertos, se observó un patrón de franjas que delata la magnitud del cambio: el “patrón de franjas en el norte de la imagen muestra la extensión de la región donde ocurrió la deformación del suelo”.

Este cambio de casi un tercio de metro en la superficie es el testimonio mudo, capturado desde el espacio, de la inmensa energía liberada por las placas tectónicas en la costa venezolana.

El despertar de la falla de San Sebastián

La razón de esta inestabilidad se encuentra bajo los pies de los venezolanos. La costa norte del país se asienta sobre el sistema de fallas de San Sebastián, una fractura geológica que recorre unos 500 kilómetros a lo largo del litoral y el Mar Caribe. Tal señala la Agencia Espacial Europea (ESA), el terremoto dejó una huella que se extiende desde Caracas hasta Puerto Cabello, cubriendo una distancia de aproximadamente 210 kilómetros.

Una sacudida doble que marcó la historia

Lo ocurrido no fue un evento aislado, sino un fenómeno sísmico de gran intensidad. En menos de un minuto, la tierra vibró dos veces con una fuerza devastadora: un primer temblor de magnitud 7.2 seguido, apenas 39 segundos después, por un sismo principal de 7.5. Según los registros, este último evento se convirtió en el “terremoto más fuerte que ha azotado a Venezuela desde 1900”.

El sismo de magnitud 7.5 fue el más potente registrado en Venezuela desde 1900 Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

El impacto fue especialmente severo debido a que los movimientos ocurrieron a una profundidad relativamente escasa, lo que provocó que el balanceo de los edificios fuera extremadamente violento, resultando en daños estructurales masivos y víctimas mortales, particularmente en zonas como La Guaira.