Imponente fenómeno en el cielo sorprendió a Venezuela hoy, 6 días después del terremoto: esto se sabe

Seis días después de los terremotos que golpearon a Venezuela y mientras continúan las labores de rescate en las zonas afectadas, un llamativo fenómeno en el cielo captó la atención de miles de personas.

Un intenso atardecer de tonos rojizos, morados y anaranjados cubrió gran parte de Caracas y otras regiones del país, generando asombro y múltiples preguntas como también asombro sobre su origen.

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Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios describieron el paisaje como “apocalíptico”, “histórico”, como también varios indican que podrían ser un mensaje de resiliencia tras el devastador suceso del pasado miércoles 24 de junio.

La coincidencia con la emergencia provocada por los sismos llevó a que surgieran especulaciones sobre una posible relación entre ambos eventos, aunque las explicaciones científicas apuntan a un fenómeno atmosférico completamente natural.

El cielo rojo sorprendió a varias regiones de Venezuela

El fenómeno fue visible principalmente durante el atardecer, alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando el cielo adquirió una intensa coloración roja y violeta que pudo apreciarse desde distintos puntos de Caracas. Habitantes de estados como Carabobo y Anzoátegui también compartieron fotografías y videos del inusual paisaje.

🇻🇪 | En Venezuela el cielo se tiñó de rojo. pic.twitter.com/CHBIV9yz3e — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 1, 2026

Mientras brigadas de rescate y equipos de emergencia seguían trabajando entre los escombros dejados por los terremotos ocurridos seis días atrás, el llamativo atardecer ofreció un inesperado contraste con la difícil situación que atraviesa el país.

Aunque para algunos el fenómeno despertó inquietud por haber ocurrido poco después de los movimientos telúricos, especialistas señalan que no existen evidencias que relacionen este tipo de atardeceres con la actividad sísmica.

¿Qué es el “candilazo” que tiñó el cielo de rojo?

Meteorólogos explican que lo observado corresponde a un fenómeno conocido popularmente como “candilazo”, un efecto óptico que ocurre cuando las condiciones atmosféricas favorecen una intensa dispersión de la luz solar durante el atardecer.

El "candilazo", el fenómeno natural que explica el intenso color del cielo Foto: X - @KevinIbed

Este tipo de eventos suele presentarse cuando existen grandes cantidades de partículas suspendidas en la atmósfera, lo que intensifica los colores cálidos justo antes de que el Sol desaparezca en el horizonte.

Por ello, el espectáculo visual no representa una señal de nuevos terremotos ni constituye una alerta sobre cambios en la actividad sísmica.

Se suman más explicaciones detrás del fenómeno

Entre las causas más probables que podrían explicar el intenso color del cielo destacan dos factores atmosféricos:

Presencia de polvo del Sahara: Durante esta época del año es habitual que partículas provenientes del desierto africano lleguen al Caribe y al norte de Suramérica. Estas partículas permanecen suspendidas en el aire y favorecen la aparición de atardeceres mucho más rojizos e intensos.

Dispersión de Rayleigh: Al acercarse el ocaso, la luz del Sol debe atravesar una mayor cantidad de atmósfera. En ese recorrido, los colores de menor longitud de onda, como el azul y el violeta, se dispersan con mayor facilidad, permitiendo que predominen los tonos rojos, naranjas y púrpuras que caracterizaron el cielo observado en Venezuela.

Aunque el fenómeno coincidió con uno de los momentos más difíciles para el país tras los recientes terremotos, especialistas señalan en que se trata de un proceso atmosférico natural que en determinadas condiciones, puede producir algunos de los atardeceres más llamativos del año.

Mientras tanto, Venezuela continúa concentrando sus esfuerzos en las labores de rescate y en la atención humanitaria de las comunidades afectadas por los sismos.