El mejor momento para empezar no tiene edad

Cuando perdí a mi papá tenía 30 años. Entre la tristeza y la tarea de recoger sus pertenencias, encontré un libro pequeño, de pasta azul envejecida y páginas amarillentas, publicado a inicios del siglo XX. Su título me llamó profundamente la atención: La vida comienza a los 40, escrito por Walter B. Pitkin en 1932.

Lo hojeé casi sin querer, esperando encontrar ideas anticuadas. Sin embargo, me sorprendió. Sus páginas hablaban con una vigencia asombrosa, como si alguien las hubiera escrito el día anterior. Pero hubo una pregunta que se instaló en mi mente y nunca se fue: ¿por qué los 40? ¿Por qué no los 20, los 50 o los 60?

Pitkin escribió su libro en un contexto muy preciso. En aquella época, la expectativa de vida en Estados Unidos apenas alcanzaba los 60 años, y llegar a los 40 significaba, literalmente, haber recorrido más de la mitad del camino con algo de experiencia acumulada. Su mensaje fue revolucionario para entonces: la madurez no era sinónimo de declive, sino de comienzo.

La obra se convirtió en el libro de no ficción más vendido de ese país en 1933, y su frase principal terminó convirtiéndose en un mantra cultural que atravesó décadas y continentes. Mi papá, sin saberlo, guardó entre sus cosas una pequeña bomba de tiempo filosófica que explotó en mis manos a los 30.

Pero el tiempo pasa, la ciencia avanza y los paradigmas cambian. Hoy vivimos más años y, en muchos casos, con mejor calidad de vida. Entonces el mundo actualizó la fórmula: aparecieron libros que proclaman que la vida comienza a los 50, a los 60 e incluso a los 70.

Cada generación parece necesitar su propia edad mágica de reinicio.

Y ahí me surge una pregunta inevitable: ¿no estaremos todos buscando permiso en un número para sentirnos verdaderamente vivos?

Yo creo que no.

“La vida no comienza a los 40, ni a los 60. La vida comienza hoy. Cada día es el primer día de todo lo que aún te queda”.

La psicóloga Carol S. Dweck, en su obra fundamental Mindset: La actitud del éxito, demostró con décadas de investigación que no son los años de una persona los que determinan su capacidad de crecer, sino su mentalidad. Quienes adoptan lo que ella llama una “mentalidad de crecimiento” creen que sus habilidades pueden desarrollarse, que el esfuerzo tiene sentido y que cada experiencia —incluidos los fracasos— puede convertirse en materia prima para construir algo mejor.

Esa mentalidad no tiene edad. No llega a los 40 ni caduca a los 70. Es una elección que se renueva cada mañana.

Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y autor de El hombre en busca de sentido, fue aún más lejos: sostuvo que la capacidad humana de encontrar propósito trasciende cualquier circunstancia externa, incluida la edad y hasta el sufrimiento más extremo.

El sentido de la vida no se descubre en una fecha específica del calendario; se construye en cada decisión, en cada acto de resiliencia, en cada momento en que elegimos seguir adelante con intención y con amor.

Ese es el concepto que yo he ido interiorizando.

La vida no comienza a los 40 porque uno haya alcanzado cierta madurez biológica o porque la sociedad lo haya decidido así. La vida comienza todos los días, porque cada amanecer trae consigo la posibilidad de ser mejor, de intentar de nuevo, de crecer desde donde estás.

Lo que importa no es la edad que tienes, sino la mentalidad con la que te levantas.

Y, desde mi experiencia, esa mentalidad se alimenta de tres cosas fundamentales: la experiencia acumulada, la resiliencia que deja haber vivido intensamente y el compromiso de ser un buen ser humano.

La experiencia no es solo lo que has hecho, sino lo que has aprendido de lo vivido. Cada conversación difícil, cada proyecto fallido, cada pérdida —como la de mi papá y tantas otras— deposita en nosotros una sabiduría que no se compra ni se estudia. Esa sabiduría es el mejor capital con el que podemos comenzar cualquier día.

La resiliencia, por su parte, no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformarlo en impulso.

Y ser un buen ser humano —generoso, empático, honesto, productivo— quizá sea el acto más revolucionario y renovador que existe, sin importar cuántas vueltas le hayas dado al sol.

Quien entiende esto se convierte en un tipo distinto de líder.

No en alguien que espera tener la edad suficiente, el título correcto o el momento perfecto para actuar, sino en alguien que construye desde hoy, con lo que tiene y sobre lo que ha aprendido.

Las organizaciones más vibrantes que conozco no están lideradas por personas que simplemente llegaron a un cargo. Están lideradas por personas que decidieron comenzar de nuevo cada mañana, con hambre de crecer y con la claridad que da la experiencia.

El liderazgo verdadero no se hereda ni se declara; se forja en la suma de los días en los que elegiste vivir con propósito.

Y esa forja no tiene fecha de inicio.

Comienza hoy, como siempre ha comenzado.

A los 30 años, cuando encontré aquel libro entre las cosas de mi papá, todavía no lo sabía. Pero quizá él sí lo intuía, porque lo guardó toda su vida como un recordatorio silencioso de que siempre hay algo por comenzar.

Hoy, cada mañana, cuando abro los ojos, pienso en eso.

Y me lo repito:

la vida comienza hoy.

Con la experiencia de ayer.

Con la fuerza de todo lo vivido.

Con la certeza de que el mejor día posible es este, si así lo decides.

Porque la verdadera pregunta no es cuántos años tienes.

La verdadera pregunta es:

¿qué vas a comenzar hoy?

Luz Elena Kassab, CCO W&L Worldwide Trading SAS