Del éxito que se alcanza al impacto que se deja: la revolución silenciosa del liderazgo femenino

Durante años nos enseñaron que el éxito tenía una forma muy clara: ascender, llegar lo más alto posible, ganar más y ocupar espacios de poder. Muchas lo hemos hecho: nos preparamos, trabajamos duro, rompimos barreras y demostramos, una y otra vez, que sí podíamos.

Pero después de este largo camino una situación empezó a cambiar; porque después de alcanzar esas metas, superar los retos, muchas mujeres comenzamos a hacernos una pregunta distinta: ¿esto es todo?

Y ahí es donde nace una nueva conversación, una más profunda, más transparente y honesta. Más transformadora.

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Donde nos damos cuenta de que hoy el éxito femenino está dejando de medirse únicamente por lo que se logre individualmente, para empezar a medirse por lo que generamos e impactamos en otros. Ya no se trata solo de llegar y cumplir una meta, sino de que ese camino que venimos recorriendo nos haga sentido, impacte y deje huella.

Nos encontramos transitando de la ambición a la contribución.

No necesariamente porque la ambición desaparezca o sea mala, esta sigue siendo un motor, necesario para avanzar, sino porque hemos evolucionado, nos hemos vuelto más conscientes, más conectadas con el propósito que hemos buscado para nuestras vidas, alineándonos con un propósito que trasciende netamente hacia lo personal.

En Colombia, este cambio no es solo una percepción; es una realidad que se encuentra en construcción. Aunque aún tenemos y enfrentamos brechas importantes en participación laboral, en financiamiento para emprendimientos liderados por mujeres, en acceso a posiciones de decisión, también estamos viendo señales claras de transformación. Cada vez más mujeres están liderando, emprendiendo, perteneciendo a juntas, creando e influyendo y lo estamos haciendo diferente.

Estamos construyendo organizaciones más humanas. Equipos más colaborativos. Culturas donde el resultado importa, pero la forma en que se logra importa aún más. Se están integrando variables que antes no estaban en la ecuación del éxito: el bienestar, la salud mental, la sostenibilidad, el impacto social, la transparencia, la equidad.

Porque cuando una mujer lidera desde la contribución, no solo crece ella: crecen todos a su alrededor.

Este nuevo modelo también está redefiniendo el emprendimiento. Mujeres que no solo buscan rentabilidad, sino sentido. Que crean empresas con propósito. Que entienden que generar valor no es incompatible con generar impacto; al contrario, son aspectos que suman y que hoy son una ventaja.

Sin embargo, no podemos romantizar este proceso y el camino. Persisten aún obstáculos reales: los sesgos en espacios de poder, la carga del cuidado no remunerado, la dificultad de acceso a capital, las estructuras organizacionales que aún no evolucionan al ritmo necesario.

Por eso, este momento no es solo de reflexión, es de acción.

Para nosotras las mujeres implica redefinir el éxito en nuestros propios términos: preguntarnos no solo qué quiero lograr, sino para quién lo estoy haciendo y qué quiero dejar. Implica también acompañarnos más, recomendarnos más, ser más solidarias entre nosotras, abrir puertas y no cerrarlas detrás.

Para las organizaciones, el desafío es entender que esto no es un tema de equidad por cumplir, sino de competitividad por ganar. Que el liderazgo diverso no es un “nice to have”, es una necesidad estratégica.

Y para la sociedad, el mensaje es claro: cuando más mujeres lideran con propósito, todos avanzamos.

Porque esta no es solo una evolución del liderazgo femenino. Es una transformación del concepto mismo de éxito.

Hoy, el verdadero logro no es solo lo que alcanzamos, sino lo que transformamos.

Y en ese camino, las mujeres no solo estamos rompiendo techos de cristal.

Estamos construyendo algo mucho más poderoso: un legado.

Lyda Wilches, vicepresidente Productos, Marketing Latam y Negocios en Saque y Pague Colombia. Socia de la empresa Star Connect S.A.