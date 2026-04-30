Cuando una empresa se convierte en legado

Dirigir una empresa requiere conocimiento técnico, habilidades directivas, comprensión del entorno y capacidad de adaptación, pero también liderazgo, juicio prudente y una firme orientación ética. Fundarla, por su parte, implica además creatividad, resiliencia, sentido de propósito y un arrojo verdaderamente transformador.

Sin embargo, hay una dimensión que supera ambas fases y que, con frecuencia, permanece velada: la habilidad para construir legado.

Para que lo creado y fortalecido perdure, para que las decisiones del presente tengan verdadero sentido en el futuro, se necesita una mirada profunda, humana y estratégica sobre lo que significa el propósito de la empresa dentro de la sociedad.

Podría decirse que las empresas longevas comparten un mismo secreto: sus directivos toman decisiones con fundamento.

Desde esta perspectiva, el legado no es una simple herencia ni un freno al cambio, sino un motor que articula identidad, cultura, estrategia y propósito.

Me pregunto con frecuencia: ¿cómo lograr que nuestros principios sigan siendo una guía real para la toma prudente de decisiones en el ámbito empresarial? ¿Qué podemos aprender de aquellas compañías que han superado generaciones sin perder su esencia?

Reflexionar sobre esto no es un ejercicio nostálgico. Es una necesidad estratégica.

La preocupación legítima por la continuidad

En Colombia, cerca del 50 % del PIB está representado por empresas que tienen entre 30 y 40 años de existencia. Son compañías fundadas por una generación que hoy enfrenta decisiones clave sobre su continuidad: ¿quién las seguirá liderando?, ¿cómo preservar los valores que les dieron origen?, ¿cómo adaptarse a un entorno cambiante sin diluir su identidad?

Reflexionar sobre el legado implica mirar más allá de los resultados trimestrales.

Es preguntarse qué consecuencias tienen nuestras decisiones diarias en el largo plazo y cómo estas contribuyen a generar valor económico, sí, pero también valor social y cultural que permanezca más allá de una generación.

La mayoría de empresarios, en su fuero más íntimo, desean dejar un impacto positivo, un testimonio de sentido, una organización que encarne los valores con los que fue concebida.

Y la historia ha demostrado que esto es posible.

Existen empresas centenarias, incluso milenarias, que han logrado transmitir de generación en generación un legado vivo, dinámico y profundamente humano.

Ahí entendemos que el legado no debe asumirse como un statu quo rígido ni como una reliquia intocable.

Muy por el contrario: es una palanca de transformación.

Es el marco que da sentido a la innovación y al cambio.

En un entorno de disrupción constante, las empresas que logran conservar su esencia mientras se reinventan son aquellas que entendieron que la tradición no se opone a la modernidad, sino que puede inspirarla.

¿Qué han hecho estas empresas para durar tanto? No existe una fórmula mágica para la longevidad empresarial, pero sí prácticas comunes que se repiten en las organizaciones que logran trascender.

La primera es construir sobre principios sólidos.

Las investigaciones de Koiranen (2002) y de Aronoff & Ward (2000) han demostrado que los principios y valores compartidos por los colaboradores representan un diferencial competitivo real.

No se trata solo de declaraciones institucionales bien redactadas, sino de prácticas vividas, visibles en el estilo de liderazgo, en las decisiones éticas y en la cultura cotidiana.

La segunda es articular propósito, cultura y estrategia.

El legado solo puede mantenerse cuando existe coherencia entre lo que la organización dice, lo que hace y lo que verdaderamente valora.

Esto exige un liderazgo capaz de actuar como arquitecto del propósito.

El CEO, más allá de su rol operativo, debe ser un inspirador que conecte la estrategia con la cultura y con la estructura.

Debe fomentar una cultura que abrace la ambidestreza organizacional: la capacidad de ejecutar en el presente mientras se construye el futuro; de resolver lo urgente sin perder de vista lo importante.

La tercera es fortalecer la comunicación, la coordinación y la confianza.

En tiempos de crisis o de transición generacional, la comunicación clara, humana y oportuna no es un lujo: es fundamental.

Los equipos deben saber qué decisiones se están tomando y por qué.

La transparencia genera confianza, sentido de pertenencia y compromiso con el propósito.

Además, se requiere una coordinación eficiente entre los distintos niveles de la organización, especialmente entre la alta dirección y los equipos operativos.

Otro desafío esencial está en el diálogo entre generaciones y en la formación de futuros directivos o sucesores.

Las empresas que perduran han sabido incluir la voz de las nuevas generaciones, permitiéndoles aportar su visión del mundo, su creatividad y su sensibilidad social.

Pero también han sabido transmitir las lecciones del pasado con generosidad, sin imposiciones.

Ese flujo de saberes, experiencias y valores compartidos es, en esencia, el verdadero legado.

También resulta indispensable entender el gobierno corporativo como garante de continuidad.

Las empresas que han perdurado reconocen el valor de una gobernanza profesionalizada.

La organización debe regirse por criterios de eficacia, competitividad y renovación estratégica. Esto implica estructuras sólidas: juntas directivas activas, comités ejecutivos capaces y una clara definición de funciones.

La gobernanza, bien entendida, no limita la participación; la ordena y la potencia.

Finalmente, el legado empresarial no puede limitarse a los accionistas.

Las empresas que realmente dejan huella son aquellas que crean valor para todo su ecosistema: colaboradores, proveedores, clientes, comunidad y entorno natural.

Porque hacer empresa también implica asumir una responsabilidad ampliada con la sociedad.

La construcción de legados empresariales no es un proceso automático ni garantizado.

Exige de quienes lideran las organizaciones una profunda conciencia de su rol, convicción en sus principios y coherencia en sus decisiones.

Requiere, además, una mirada integral sobre lo que significa hacer empresa hoy, en medio de una sociedad que clama por líderes prudentes, éticos y transformadores.

Los legados no se improvisan.

Se cultivan con intención, se transmiten con generosidad y se actualizan con sabiduría.

Las empresas que logran construir y sostener un legado cuentan con una ventaja distintiva: ese legado se convierte en una palanca para la innovación.

Lejos de ser un freno, la tradición ofrece dirección, identidad y sentido.

La verdadera clave está en equilibrar aquello que debe perdurar con lo que necesita transformarse, articulando la cultura, la estrategia y el gobierno corporativo para permitir que la organización evolucione sin perder su alma.

María Piedad López Vergara, Profesora del Departamento de Dirección General, INALDE Business School. Universidad de La Sabana.