Éxito sin perderse en el camino

Durante mucho tiempo creí que el éxito era una meta que se alcanzaba. Un lugar al que se llegaba después de cumplir ciertos objetivos: crecer profesionalmente, construir algo propio, ser reconocida, salir en portadas de revistas, lograr estabilidad, tener dinero. Y sí, todo eso importa. Pero con los años, y sobre todo con la vida misma, he entendido que el éxito no es un punto de llegada… es una forma de vivir.
Ahí fue donde todo empezó a cambiar. Porque, mientras más avanzaba, más evidente se hacía algo incómodo, pero real: podía estar logrando mucho por fuera, pero dejándome para lo último por dentro. Como mujeres —especialmente cuando somos mamás, esposas, líderes o emprendedoras— tenemos una capacidad inmensa de dar. Damos tiempo, energía, amor, ideas, soluciones… y muchas veces lo hacemos sin medida. Lo veo a diario en Mompreneurs Colombia, con las mujeres con las que trabajo. Es parte de lo que somos.
El problema no es dar. El problema es olvidarnos de nosotras en ese proceso.
Vivimos en una cultura que aplaude el “hacer más”, el “lograr más”, el “ser más productivas”. Pero pocas veces nos enseñan a disfrutar lo que ya somos, lo que ya tenemos, lo que ya hemos construido. Y en esa carrera silenciosa podemos caer en una trampa peligrosa: postergar nuestra propia vida.
Postergamos el descanso, el cuidado personal, la calma, los momentos de felicidad… como si fueran un premio que llega después.
Pero la verdad es otra: nuestros días están contados. Y no lo digo desde el miedo, sino desde la conciencia. La vida no se mide solo en logros acumulados, sino en momentos vividos con presencia, con salud, con sentido.
Hoy, para mí, el éxito se ve distinto. Se ve en poder trabajar por mis sueños sin perderme a mí misma en el camino. Se ve en construir, sí, pero también en saber parar. Se ve en cuidar mi cuerpo, mi mente y mi energía, entendiendo que, sin eso, nada más se sostiene. Se ve en estar presente con mi familia, no solo físicamente, sino también emocionalmente.
Porque no se trata de elegir entre una cosa u otra. Se trata de integrar.
No ha sido fácil. Es un proceso que vivo a diario. También es un recordatorio constante para las mujeres con las que camino. Yo también tengo ese impulso constante de querer ir por más, de crecer, de alcanzar nuevas metas. Esa ambición, bien entendida, hace parte de quién soy. Pero he aprendido que necesita equilibrio, un “polo a tierra” que me recuerde desde dónde estoy construyendo.
¿Estoy construyendo desde el afán o desde el propósito? ¿Desde la comparación o desde la gratitud? ¿Desde la exigencia extrema o desde el amor propio?
Ese cuestionamiento ha sido clave. Porque el verdadero éxito no es tener una agenda llena, sino una vida con sentido. No es demostrarle al mundo de lo que somos capaces, sino sentirnos en paz con lo que somos cuando nadie está mirando.
Y ahí hay algo profundamente poderoso para nosotras como mujeres: redefinir el éxito desde nuestra propia esencia. No desde lo que se espera. No desde lo que vemos en redes. No desde estándares externos. Sino desde lo que, de verdad, nos hace sentir plenas.
Para algunas será crecer profesionalmente. Para otras, tener más tiempo en casa. Para muchas, encontrar un balance —imperfecto, pero consciente— entre ambas. Y todo está bien, siempre que no nos abandonemos en el proceso.
Hoy creo firmemente que una mujer exitosa no es la que lo hace todo, sino la que también se elige a sí misma. La que entiende que su bienestar no es negociable. La que se permite disfrutar sin culpa. La que celebra lo que ha logrado, pero también lo que es.
Porque, al final, la vida no se trata solo de llegar lejos… se trata de llegar bien. Con salud. Con amor. Con propósito. Y, sobre todo, con los pies en la tierra para no olvidar nunca quiénes somos.
Hoy necesitaba recordarme esto y, de corazón, espero que este mensaje llegue a tu vida justo cuando también necesites leerlo, incluso si ya lo sabes. Aquí estamos juntas en el camino y también para recordarnos lo verdaderamente importante. Un abrazo.