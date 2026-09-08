¡Ojo! Así puede evitar que el ELN o las disidencias de las Farc recluten a sus hijos: “El peligro está a un clic”

Las redes sociales se han convertido en uno de los espacios donde los grupos armados pueden acercarse a niños y adolescentes. Ante este riesgo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) lanzó una alerta dirigida a madres, padres y cuidadores.

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De acuerdo con el Ministerio, “4 de cada 10 menores que son reclutados por grupos armados al margen de la ley son contactados directamente a través de sus redes sociales”.

La entidad llamó la atención sobre algunas conductas que pueden advertir que un menor está siendo contactado con fines de captación.

Una supuesta oportunidad puede ser la primera señal

Una de las estrategias identificadas consiste en presentar propuestas que, a primera vista, pueden parecer oportunidades para mejorar la situación económica del menor.

El MinTIC explicó que una señal de alerta aparece cuando los menores “reciben ofertas de trabajo o estudios con ganancias demasiado buenas para ser verdad”.

Por eso, una conversación sobre las personas con las que interactúan en internet puede ayudar a identificar contactos sospechosos antes de que la situación avance.

El secreto también puede ser una señal de peligro

Otra advertencia está relacionada con los ofrecimientos de dinero, beneficios o supuestas recompensas. El riesgo aumenta cuando la persona que realiza la propuesta intenta impedir que el menor se lo cuente a su familia.

“Si alguien te ofrece plata, beneficios o dinero y te dice ‘no digas nada’ o ‘no les cuentes a tus papás’, desconfía”, señaló el MinTIC.

La instrucción de mantener una conversación en secreto puede buscar que el menor quede aislado de los adultos que podrían advertirle sobre el peligro.

El objetivo puede ser romper los vínculos familiares

El Ministerio también alertó sobre una estrategia más gradual: primero generar confianza y después intentar separar al menor de su entorno cercano.

Según explicó el MinTIC, otra señal consiste en “ganarse su confianza, alejarlos de sus padres y hacerlos sentir amenazados para que hagan lo que les piden”.

Ante estas situaciones, la entidad recomendó mantener abiertas las conversaciones familiares y evitar que el menor sienta que será juzgado si cuenta lo que ocurre.

“Habla con tus hijos, escúchalos sin juzgarlos y pregúntales con quiénes hablan en Internet”, pidió el Ministerio.

El MinTIC advierte que el acercamiento puede comenzar con una aparente relación de confianza. Foto: Getty Images

La entidad insistió además en que el menor no debe ser responsabilizado por la situación: “Si alguien busca engañarlos, reclutarlos o amenazarlos, recuerda que la culpa nunca es de ellos, sino de quien busca hacerles daño”.

Finalmente, el MinTIC recomendó buscar ayuda y acudir a las autoridades competentes cuando alguna de estas señales sea identificada. “Prestar atención y hablar a tiempo también puede proteger la vida de tus hijos”, concluyó el mensaje.