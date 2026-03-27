Videojuegos

Uno de los videojuegos más icónicos de N64 tendrá remake: sonríe Nintendo Switch 2

Un título emblemático de Nintendo estaría listo para volver con mejoras.

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Redacción Tecnología
27 de marzo de 2026, 6:30 p. m.
La nostalgia gana terreno con el posible regreso de un videojuego histórico.
La nostalgia gana terreno con el posible regreso de un videojuego histórico. Foto: Getty Images / AFP / Nintendo

Los remakes de videojuegos han llegado al mercado de videojuegos, como lo ha sido Resident Evil 2 y el clásico Silent Hill.

Esta vez, el turno sería para The Legend of Zelda: Ocarina of Time, una entrega que definió a toda una generación y que ahora estaría en camino de renovarse para la esperada Nintendo Switch 2.

Un clásico que volvería en plena ola de remakes

En los últimos años, grandes compañías han apostado por traer de vuelta títulos emblemáticos con gráficos y mecánicas actualizadas, como ocurrió con Resident Evil 2 o Silent Hill. En ese contexto, Nintendo no se quedaría atrás y prepararía su propia carta fuerte.

De acuerdo con reportes atribuidos al insider NateTheHate, la compañía japonesa tendría en marcha una versión renovada de Ocarina of Time, uno de los títulos más influyentes de su catálogo. Esta información coincide, además, con lo que otros portales especializados han señalado recientemente, reforzando la posibilidad de que el proyecto sea real.

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La inteligencia artificial ha destacado The Legend of Zelda: Ocarina of Time como el videojuego más aclamado de la historia, resaltando su impacto en la industria y su influencia en el desarrollo de títulos contemporáneos que siguen su legado.
Considerado un referente en el diseño de videojuegos, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha sido reconocido por la inteligencia artificial como el mejor videojuego de todos los tiempos, aclamado por su narrativa envolvente y su innovador mundo abierto. Foto: Imagen tomada del portal de Nintendo

La nueva edición no sería un simple relanzamiento, sino una adaptación pensada para el nuevo hardware, con mejoras visuales y ajustes que permitan acercar la experiencia tanto a nuevos jugadores como a quienes disfrutaron el original.

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Nintendo mira al aniversario de Zelda y redefine su calendario

El posible regreso de este clásico también encajaría con una fecha clave: el aniversario número 40 de la franquicia The Legend of Zelda, una de las más importantes en la historia de la industria. Según las filtraciones, el lanzamiento se ubicaría en la segunda mitad de 2026, cerca de la temporada navideña.

Este movimiento también implicaría cambios en la hoja de ruta de la compañía. Aunque muchos esperaban una nueva entrega en 3D de Mario, todo indica que ese proyecto no vería la luz en ese año. El último gran título tridimensional del personaje, Super Mario Odyssey, llegó junto al debut de la primera Switch y, desde entonces, los seguidores han aguardado una evolución de la saga.

Mientras tanto, otros rumores apuntan a que Star Fox también regresaría con una nueva entrega tras varios años de ausencia, lo que sugiere que Nintendo estaría apostando por revitalizar varias de sus franquicias más queridas.