En el mundo de los videojuegos, elegir la mejor consola puede ser una tarea abrumadora, ya que la industria ofrece una variedad de opciones que se adaptan a distintos gustos y necesidades. La Inteligencia artificial definió cuál es la mejor consola según sus características tecnológicas.

1. Atari 2600: El pionero de los videojuegos en casa

La Atari 2600, lanzada en 1977, es una de las consolas más importantes en la historia de los videojuegos. Considerada por muchos como la primera consola de videojuegos en el hogar exitosa, introdujo a los jugadores a la magia de los videojuegos en sus casas.

Su catálogo de juegos, como Space Invaders y Asteroids, marcó el inicio de la revolución de los videojuegos. Aunque sus gráficos y sonidos ahora pueden parecer rudimentarios.

Foto de referencia de un atari clásico | Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Nintendo Entertainment System (NES): El resurgir de los videojuegos

En 1985, Nintendo lanzó la NES, una consola que no solo salvó a la industria de los videojuegos del colapso, sino que también la redefinió. Después de la crisis de los videojuegos de principios de los años 80, la NES resurgió con títulos icónicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid, los cuales se convirtieron en franquicias que aún perduran hoy en día.

La NES también introdujo el concepto de “juegos de franquicia”, creando universos y personajes que se expandirían a lo largo de décadas. Además, la NES estableció a Nintendo como una de las empresas más influyentes de la industria.

3. Super Nintendo Entertainment System (SNES): La perfección del 16-bit

Lanzada en 1990, la SNES mejoró todo lo que su predecesora había logrado. Con gráficos más detallados, sonidos de alta calidad y un catálogo de juegos de calidad sin igual, la SNES se consolidó como una de las mejores consolas de la historia.

Títulos como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid y Chrono Trigger siguen siendo considerados entre los mejores juegos de todos los tiempos. La SNES también perfeccionó el control de los juegos de rol (RPG), un género que alcanzaría su punto máximo en esta consola.

4. Sony PlayStation: La entrada de Sony en el mundo de los videojuegos

Lanzada en 1994, la PlayStation de Sony fue una revolución por sí misma. Con un enfoque en la potencia de procesamiento y el uso de discos compactos (CD), la PlayStation brindó a los desarrolladores una plataforma más versátil para crear juegos más grandes, con mejores gráficos y sonidos.

Títulos como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid y Gran Turismo se convirtieron en clásicos instantáneos. La PlayStation marcó el inicio de la era de los gráficos 3D y de una fuerte competencia con Nintendo y Sega. Sony logró, además, conquistar a un público más amplio, incluyendo a jugadores adultos que antes no se sentían atraídos por las consolas.

Control de Play Station. | Foto: NurPhoto via Getty Images

5. Nintendo 64: La introducción de los gráficos en 3D

La Nintendo 64, lanzada en 1996, marcó el paso de los gráficos 2D a 3D en los videojuegos. Con títulos innovadores como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time y GoldenEye 007, la consola cambió para siempre la forma en que los jugadores experimentaban los videojuegos.

Super Mario 64, en particular, se considera una de las obras más revolucionarias, al establecer el modelo de juego en 3D que se utilizaría en todos los videojuegos posteriores. Aunque la consola tenía sus limitaciones como un cartucho en lugar de cd, su impacto en la industria fue innegable.