Zuckerberg quiere que la IA de Meta haga mucho más que responder preguntas: este es su nuevo plan

Meta acaba de abrir una nueva línea de negocio enfocada en llevar sus herramientas de inteligencia artificial directamente a compañías y desarrolladores. La iniciativa se llama Meta Enterprise Platform y busca que la tecnología de la empresa pueda utilizarse para impulsar operaciones y el crecimiento empresarial.

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Meta quiere llevar su IA al mundo empresarial

El anuncio fue realizado por Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, quien presentó esta nueva plataforma como una nueva etapa para la compañía.

“Creemos que la superinteligencia creará oportunidades significativas y nuevas para todas las personas y empresas”, afirmó Zuckerberg.

Zuckerberg presentó la nueva plataforma como una etapa diferente para el negocio de Meta. Foto: AP Photo/Godofredo A. Vásquez

El empresario recordó que Meta ya tiene una enorme presencia entre usuarios y compañías y señaló que ahora busca aprovechar esa relación para ampliar su negocio.

“Meta ya sirve a miles de millones de personas a gran escala y ayuda a cientos de millones de empresas a llegar a sus clientes”, dijo.

A partir de esa base, la compañía comienza, según Zuckerberg, “el siguiente pilar principal de nuestro negocio”: Meta Enterprise Platform.

¿Qué ofrecerá la nueva plataforma?

La apuesta no se limita a un único asistente de inteligencia artificial. Meta pretende reunir diferentes herramientas para que empresas y desarrolladores puedan utilizarlas de acuerdo con sus necesidades.

Zuckerberg explicó que la plataforma aprovechará “modelos avanzados, agentes líderes, infraestructura a gran escala y años de colaboración estrecha con numerosas empresas”.

En su primera etapa, la compañía llevará a este nuevo espacio varias de sus tecnologías, entre ellas Muse, Meta Business Agent, la API de Muse y Muse Code.

Entre las tecnologías que Meta llevará a esta nueva plataforma está Muse, su reciente agente de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

El objetivo, según el fundador de Meta, será ofrecer este conjunto tecnológico “a empresas y desarrolladores para impulsar su crecimiento”.

Un nuevo responsable llega a Meta

Para dirigir esta nueva división, Zuckerberg anunció la llegada de Chirantan “CJ” Desai, quien ocupará el cargo de director de Meta Enterprise Platform y reportará directamente a él.

Desai llega procedente de MongoDB, donde fue presidente y director ejecutivo. Antes trabajó en Cloudflare y ServiceNow, compañías en las que ocupó cargos relacionados con producto, ingeniería y operaciones.

Zuckerberg destacó su experiencia en software, inteligencia artificial, infraestructura, aplicaciones empresariales y seguridad.

“Estoy entusiasmado por comenzar esta nueva etapa para Meta y tengo muchas ganas de trabajar estrechamente con CJ”, afirmó el empresario.

La llegada de Desai coincide con el intento de Meta de convertir sus avances en inteligencia artificial en productos que puedan ser utilizados directamente por otras compañías.