Cómo limpiar la cera de sus audífonos con un solo ingrediente para recuperar volumen y dejarlos impecables

Los audífonos hacen parte de la rutina diaria de muchas personas, ya sea para escuchar música, atender llamadas, ver videos o concentrarse durante la jornada laboral. Sin embargo, hay un detalle que suele pasar desapercibido: con el uso frecuente, es común encontrar restos de cera en las partes que están en contacto directo con el oído.

Nunca limpie este electrodoméstico con vinagre blanco porque podría dañarlo y afectar su funcionamiento

Aunque puede resultar desagradable, su presencia no significa necesariamente que exista un problema de higiene. Esta sustancia es producida de manera natural y cumple una función de protección, dado que ayuda a atrapar polvo y partículas, además de mantener lubricada la piel del conducto auditivo.

El inconveniente puede aparecer cuando los auriculares, especialmente los modelos in-ear, permanecen durante varias horas en contacto con esta zona. Al colocarlos y retirarlos de forma constante, parte del cerumen puede adherirse a sus superficies.

Por esta razón, mantenerlos limpios no solo permite retirar la suciedad acumulada, sino que también puede ayudar a conservar su funcionamiento y evitar que los residuos afecten la salida del sonido.

¿Cómo eliminar la cera de forma segura?

De acuerdo con Xataka, deben limpiarse con cuidado para evitar daños. Si cuentan con almohadillas de goma, estas pueden retirarse y lavarse con agua y jabón neutro. Antes de volver a colocarlas, es fundamental asegurarse de que estén completamente secas.

Audífonos inalámbricos sobre fondo amarillo. Foto: Getty Images

Para el resto, se puede utilizar un paño suave que no deje pelusa, ligeramente humedecido con alcohol isopropílico. También es posible recurrir a un cepillo de dientes de cerdas suaves para retirar restos de cera de las rejillas sin ejercer demasiada presión.

El estuche de carga también requiere atención. Como los auriculares permanecen allí cuando no están en uso, la suciedad puede acumularse en su interior. Para limpiarlo, se recomienda utilizar un paño suave, ligeramente humedecido si es necesario, teniendo especial cuidado de que ningún líquido llegue a los conectores o mecanismos de carga.

Errores que se deben evitar al limpiar los audífonos

Aunque el proceso puede parecer sencillo, hay algunas prácticas que podrían terminar dañando los dispositivos. Una de ellas es utilizar demasiada agua o aplicar líquidos directamente. Incluso cuando un modelo cuenta con resistencia al agua, esta característica no significa que pueda sumergirse o exponerse de manera constante.

También es importante evitar introducir objetos puntiagudos. Agujas, alfileres, clips u otras herramientas similares pueden perforar la malla protectora, empujar la suciedad hacia el interior o afectar componentes delicados si se ejerce demasiada presión.

Persona sacando sus audífonos inalámbricas del estuche. Foto: Getty Images

Otro error consiste en utilizar productos de limpieza agresivos, como cloro, limpiavidrios o alcoholes en concentraciones inadecuadas, dado que pueden deteriorar los materiales exteriores, afectar recubrimientos y dañar determinadas superficies.

Finalmente, antes de realizar cualquier limpieza, es recomendable desconectar los audífonos de cualquier fuente de energía y manipularlos con cuidado. También conviene evitar herramientas que puedan rayar sus superficies o generar electricidad estática.