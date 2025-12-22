Cometer este error con frecuencia puede hacer que la batería de sus audífonos inalámbricos ya no dure lo mismo que antes

Tener gadgets tecnológicos en la actualidad se ha vuelto clave para disfrutar de una experiencia más inmersiva y fluida al interactuar con los dispositivos. Entre ellos, uno de los más importantes son los audífonos. Aunque durante años los modelos tradicionales con cable fueron los más comunes, la evolución tecnológica ha llevado a que los audífonos inalámbricos se conviertan en los favoritos de muchos usuarios.

Uno de los principales motivos de su popularidad es la libertad de movimiento que ofrecen. Al eliminar los cables, las personas pueden escuchar música, atender llamadas o consumir contenido multimedia sin preocuparse por enredos o tirones accidentales. Esto resulta especialmente atractivo para quienes hacen ejercicio, se desplazan con frecuencia o trabajan en constante movimiento.

Además, los fabricantes han apostado por diseños pequeños, ligeros y estéticamente atractivos, que son fáciles de transportar y cómodos de usar durante varias horas. A esto se suma la amplia variedad de estilos y precios disponibles en el mercado, lo que los hace accesibles para distintos tipos de usuarios.

Los auriculares inalámbricos han revolucionado la forma en que usuarios escuchan música. Foto: Getty Images

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios es la batería. Con el tiempo, muchos comienzan a notar que su duración se reduce más rápido de lo habitual, lo que afecta directamente la experiencia de uso.

Esta situación tiene varias explicaciones. De acuerdo con Computer Hoy, una de las causas más comunes es un mal emparejamiento por carga desincronizada, es decir, cuando un audífono está completamente cargado y el otro no. También puede deberse a una señal deficiente provocada por interferencias generadas por otros dispositivos cercanos.

Lo mismo ocurre cuando se exponen a temperaturas extremas, ya sea frío o calor. Estas condiciones pueden desgastar progresivamente la batería hasta que pierde el rendimiento que tenía al inicio.

La fuente mencionada explica que la humedad y las temperaturas extremas aceleran el deterioro de las baterías de iones de litio. Para evitar la pérdida de vida útil, se recomienda mantener los dispositivos en un rango de temperatura entre 15 °C y 35 °C, ya que cargarlos por debajo de 0 °C o por encima de 45 °C puede causar daños irreversibles. Además, es importante no exponer los auriculares, el estuche o el cargador a la luz solar directa, al calor excesivo ni a ambientes muy fríos.

Conectar unos audífonos Bluetooth al celular parece algo sencillo, pero a veces el proceso no sale como se espera. Foto: Getty Images

El tipo de cargador que se utiliza también influye significativamente. Usar accesorios originales o certificados garantiza un suministro de energía estable y ayuda a prevenir sobrecargas que, con el tiempo, afectan la vida útil de la batería. Asimismo, guardar siempre los audífonos en su estuche cuando no están en uso evita que permanezcan conectados al celular y consuman batería de manera silenciosa.

Finalmente, mantener el software actualizado y darles un uso equilibrado permite que los audífonos funcionen de forma más eficiente. Las actualizaciones suelen optimizar el consumo energético y, junto con hábitos de carga responsables, pueden marcar una gran diferencia en su rendimiento y durabilidad.