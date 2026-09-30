Si el wifi es lento, ponga el router en este lugar para una conexión a internet rápida y sin intermitencias

La conexión wifi se ha convertido en una herramienta indispensable. A través de ella se conectan celulares, computadores, televisores, consolas y otros dispositivos que dependen de internet para funcionar correctamente. Sin embargo, cuando la señal es inestable o presenta fallas, los problemas pueden aparecer rápidamente en las actividades cotidianas.

El aparato eléctrico que puede disparar el consumo de energía en la casa cuando se usa todos los días

Una conexión deficiente puede hacer que las páginas web tarden más en cargar, que las aplicaciones respondan con retraso o que las plataformas de streaming reproduzcan contenido con interrupciones. Aunque en algunos casos la falla puede estar relacionada con el proveedor del servicio, también existen factores dentro de la vivienda que pueden afectar el rendimiento de la red.

Uno de ellos es la cantidad de equipos conectados al mismo tiempo. Cuando varios equipos utilizan la red de manera simultánea, el ancho de banda disponible se reparte entre ellos.

El lugar ideal para poner el router wifi

La ubicación del router puede marcar una diferencia importante. Las paredes gruesas, las estructuras de ladrillo y elementos como los ascensores pueden dificultar el paso de la señal. En cambio, puertas, ventanas y algunos muebles suelen representar menos obstáculos.

Router wifi que distribuye la señal de internet al computador. Foto: Getty Images

De acuerdo con Acrylic WiFi, la posición más conveniente depende del tamaño y la distribución del espacio. En casas de una sola planta, una opción recomendable es situarlo en una zona central para favorecer una cobertura más uniforme. Si el lugar es demasiado grande, puede ser necesario instalar un repetidor o un extensor para ampliar la señal.

En hogares de varias plantas, colocar routers directamente uno encima de otro puede favorecer las interferencias, por lo que una alternativa es distribuirlos de manera estratégica. Cuando la cobertura sigue siendo insuficiente, se puede recurrir a un punto de acceso conectado mediante cable.

La orientación de las antenas es otro aspecto que puede influir. Cuando se encuentran en posición vertical, esta tiende a extenderse principalmente hacia los lados.

Por eso, si el router está ubicado sobre un mueble a media altura, lo recomendable es mantenerlas verticales. En cambio, cuando el equipo se encuentra en el suelo o en el techo, pueden inclinarse para dirigir mejor la cobertura hacia las zonas donde están los dispositivos.

Hombre enojado tras perder la conexión wifi en un partido de fútbol. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Tampoco existe una distancia única que garantice una buena conexión, ya que esto depende de la frecuencia utilizada, las características de la vivienda y las actividades que se realicen en internet. Navegar por páginas web, reproducir videos o realizar videollamadas no siempre requiere una conexión de gran velocidad, pero alejarse demasiado del router puede aumentar la latencia y provocar pérdida de paquetes.

Por último, es conveniente dejar un espacio libre alrededor del router. Mantener al menos 30 centímetros de separación respecto de otros objetos puede favorecer una mejor distribución de la señal y evitar que elementos cercanos interfieran con su funcionamiento.