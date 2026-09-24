El aparato eléctrico que permanece conectado las 24 horas, pero recomiendan desenchufar durante la noche

Los dispositivos electrónicos hacen parte de la rutina diaria de millones de personas. Celulares, televisores, computadores, tablets y consolas de videojuegos se han convertido en herramientas indispensables gracias a las funciones que ofrecen y a la comodidad que brindan.

El ajuste del router que puede hacer que el wifi sea más rápido sin pagar un plan de internet más caro

Para que la mayoría de estos equipos funcione correctamente, es fundamental contar con una buena conexión a internet. En ese escenario, el wifi cumple un papel clave dentro de los hogares, dado que permite conectar varios dispositivos de forma inalámbrica y mantenerlos en funcionamiento al mismo tiempo.

Por eso, muchas personas prestan atención a la ubicación del router, la intensidad de la señal o los obstáculos que puedan afectar la cobertura. Sin embargo, hay un aspecto que suele pasar desapercibido y que podría contribuir al buen funcionamiento del equipo: apagarlo durante algunas horas de la noche.

¿Por qué desconectar el router wifi en las noches?

Con frecuencia se recomienda desconectar algunos electrodomésticos para reducir el consumo de energía, especialmente el llamado consumo fantasma. Televisores, cargadores de celulares y freidoras de aire son algunos de los equipos que suelen incluirse en esa lista.

Aunque el router no siempre aparece entre esas recomendaciones, desconectarlo durante la noche puede ofrecer algunos beneficios que van más allá del ahorro energético.

Los routers suelen permanecer encendidos las 24 horas del día. Foto: Getty Images

Según detalló Xataka, uno de ellos es que permite reiniciar el equipo de forma periódica. Mantenerlo apagado durante unas horas puede ayudar a refrescar el sistema y solucionar pequeños problemas de conexión que se acumulan con el uso continuo.

También puede aportar una capa adicional de seguridad al reducir la exposición del router y de los dispositivos conectados mientras no están en uso. Si bien el riesgo de sufrir un ciberataque en la noche es bajo, esta medida puede resultar útil para quienes buscan reforzar la protección de su red o han detectado comportamientos inusuales en algún equipo.

Otra recomendación relacionada con las horas de descanso es desactivar el wifi del teléfono o activar el modo avión antes de dormir. Esto reduce el consumo de batería mientras el dispositivo permanece inactivo y, además, evita interrupciones por notificaciones durante la noche.

Desconectar ciertos electrodomésticos por la noche es una práctica sencilla Foto: Getty Images

De igual manera, apagar o reiniciar el celular de forma ocasional puede ayudar a corregir pequeños fallos de funcionamiento, aunque no es necesario hacerlo todos los días.

En conjunto, estas medidas ofrecen beneficios modestos en términos de rendimiento, seguridad y ahorro de batería. Sin embargo, uno de sus mayores aportes es favorecer un mejor descanso al disminuir las distracciones y reducir la tentación de revisar el teléfono mientras se duerme.