“Perfil generado por IA”: la decisión clave de Instagram que podría traer sanciones a quienes no la cumplan

Instagram dejó de ser hace tiempo una plataforma dedicada únicamente a compartir fotos. En los últimos meses, la red social de Meta ha incorporado herramientas de inteligencia artificial, nuevas funciones de edición de video y medidas de seguridad que buscan adaptarse a las nuevas formas de crear y consumir contenido.

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Una de las apuestas más importantes de la compañía es la integración de Meta AI, una herramienta que permite responder preguntas, generar ideas para publicaciones y apoyar tareas creativas sin necesidad de salir de la aplicación.

En medio de ese avance, Instagram también anunció un cambio que busca dar mayor claridad a los usuarios sobre el tipo de perfiles con los que interactúan.

Instagram cambia la etiqueta para los perfiles creados con IA

La plataforma actualizó la etiqueta “Creador de IA”, que ahora pasará a llamarse “Perfil generado por IA”. La modificación responde a una demanda creciente de los usuarios, que quieren identificar con mayor facilidad cuándo una cuenta representa a una persona creada mediante inteligencia artificial y no a un ser humano.

Instagram tomó una decisión clave sobre las cuentas creadas con IA. Foto: Getty Images

Según explicó la compañía en un comunicado, el objetivo es ofrecer mayor transparencia y reducir posibles confusiones sobre quién está detrás de un perfil.

Cómo funcionará la nueva identificación

Los creadores que administren cuentas generadas con inteligencia artificial podrán activar esta etiqueta, que aparecerá tanto en el perfil como junto a las publicaciones, especialmente cuando el contenido no cuente con otra marca que indique que fue creado o editado con IA.

Meta modifica Instagram para que sea más fácil reconocer los perfiles generados con IA. Foto: 123RF

Aunque su uso sigue siendo voluntario, Meta advirtió que las cuentas que no identifiquen correctamente este tipo de perfiles podrían enfrentar una reducción en su alcance.

En la práctica, esto significa que tanto el perfil como sus publicaciones tendrán menos posibilidades de aparecer ante personas que aún no siguen esa cuenta, una medida con la que la compañía busca incentivar un etiquetado más transparente sin convertirlo, por ahora, en una obligación.

*Con información de Europa Press