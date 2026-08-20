Exempleado de Meta lanza grave acusación contra Facebook e Instagram: “Diseñadas para fallar”

Un exempleado de Meta testificó el miércoles que algunas herramientas de seguridad de Facebook e Instagram estaban “diseñadas para fallar”, contradiciendo la defensa de la compañía durante el segundo día del juicio por presunta adicción a las redes sociales entre menores en Estados Unidos.

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El exdirector de ingeniería de Meta Arturo Bejar es el primer testigo en subir al estrado para este litigio que se prevé dure alrededor de seis semanas.

La empresa se defiende de las acusaciones impulsadas por una coalición de estados, que acusan a Meta de diseñar deliberadamente sus productos para hacer adictos a los niños y recopilar sus datos mientras ocultaban la verdad al público.

Una derrota en el juicio para el gigante de las redes sociales podría suponerle una multa de 200.000 millones de dólares, obligarla a realizar cambios fundamentales en su modelo de negocio y provocar un fuerte impacto en toda la industria.

La empresa se defiende de las acusaciones impulsadas por una coalición de estados. Foto: NurPhoto via Getty Images

Meta no niega que algunos usuarios, incluidos adolescentes, tengan experiencias negativas con sus dos principales aplicaciones. Sin embargo, la compañía sostiene que creó funciones para reducir los riesgos.

“No cabe duda de que Meta ha reconocido que las personas pueden tener dificultades con su uso de las redes sociales y ha tratado de desarrollar herramientas para ayudarlas”, dijo el martes el abogado de Meta Paul Schmidt durante los alegatos iniciales del juicio.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, al llegar a un juicio histórico sobre si las plataformas de redes sociales son adictas y dañan deliberadamente a los menores. Foto: AP

Sin embargo, Meta hizo que algunas de esas herramientas fueran opcionales. Eso significa que los usuarios tenían que activarlas por su propia cuenta, incluida una función lanzada en 2021 llamada Take a Break (Tómate un descanso), que permite a los usuarios configurar recordatorios para hacer pausas mientras usan Instagram.

“En mi experiencia, Take a Break es una función diseñada para fallar”, declaró Bejar durante el segundo día de audiencias.

Bejar ha argumentado que la empresa priorizó las ganancias por encima de la seguridad al alentar a los usuarios a pasar cada vez más tiempo en Facebook e Instagram.

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Esa estrategia llevó a decisiones como hacer que las funciones de seguridad fueran opcionales, incluidas herramientas diseñadas para combatir el desplazamiento infinito (scroll) o limitar las notificaciones atractivas.

“Las notificaciones se crean y diseñan para traer de vuelta a la gente, de modo que pasen más tiempo y generen más ingresos. No están diseñadas para la salud mental... ni para la seguridad de la persona”, señaló Bejar el miércoles.

Días antes del juicio, Meta intentó impedir que Bejar testificara, una medida que el juez rechazó.

*Con información de AFP.