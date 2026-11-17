El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue trasladado este lunes 16 de noviembre a la prisión militar de Viñas Cue, en la ciudad de Asunción. De esta forma, se convirtió en el interno número 53 que hay en esa dependencia militar.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay, será llevado a la cárcel militar de Viñas Cué tras escándalo de Ueno Bank

A través de redes sociales se han conocido algunas imágenes en las que se ve al exmandatario entrando al sitio totalmente esposado, con chaleco antibalas y un casco de protección, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Después de que se confirmara su ingreso, en las plataformas digitales se conocieron videos e imágenes de cómo es una celda al interior de esa prisión militar, dejando en evidencia las condiciones en las que Peña estará recludio.

En un audiovisual se observa que el espacio cuenta con un baño que tiene ducha y lavamanos para el aseo de los detenidos. Una vez se sale de allí, al frente hay un armario de color café y un poco más allá hay una cama pequeña.

Además, justo al lado hay una mesa y una silla de plástico, la cual a las espaldas tiene una ventana por la que entra la luz que hay en el cuarto.

Este será el sitio en el que el expresidente tendrá que pasar los próximos días mientras se adelanta el proceso en su contra por el colapso de Ueno Bank.

¿Qué viene en Paraguay tras una semana de la destitución de Santiago Peña por el escándalo de Ueno Bank?

Este traslado se realizó después de los cuestionamientos que se hicieron por las condiciones que tenía el exmandatario durante su detención. Asimismo, este sitio se escogió con el objetivo de mantenerlo con protección.

En la decisión, el juez ordenó que Peña permanezca separado de otros internos, especialmente de las personas que también están vinculadas a la investigación de Ueno Bank y se encuentran recluidas en ese establecimiento.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay. Foto: AP / Getty Images

Las autoridades de Viñas Cué también tendrán que entregar un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento.