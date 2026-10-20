Medidas extremas: así recibirán en Perú al papa León XIV tras su operación de cáncer de pulmón

Desde Perú confirmaron que, pese a la más reciente operación a la que fue sometido el papa León XIV tras detectarle cáncer de pulmón, su visita al país latinoamericano sigue en pie para el próximo 11 y 16 de noviembre.

Emotivo mensaje del papa León XIV tras su cirugía: “Esta experiencia me hizo sentir la cercanía con los enfermos”

La magnitud de esta intervención médica provocó que se intensificaran las medidas que tomarán en el país para recibir al papa. Juan Bytton, el secretario general para la visita del papa en Lima, especificó las medidas que tomarán para recibir al líder religioso.

En un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Bytton detalló que la agenda de la visita no se ha cambiado; sin embargo, reveló que se tomarán medidas extremas como la inclusión de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con todos los elementos de una ambulancia.

El papa León XIV abandona el Hospital Universitario Gemelli, cuatro días después de una cirugía para extirpar un tumor canceroso del pulmón derecho. Foto: AFP

“No tenemos ninguna comunicación oficial de algún cambio, pero tenemos que tener todas las condiciones para que tenga un viaje tranquilo”, dijo el secretario.

Según su relato, citado por medios peruanos, la semana entrante llegarán a Lima los representantes del Vaticano para ultimar los detalles de la visita del papa. A pesar de esto, se tienen previstos algunos de los elementos más importantes.

León XIV se transportaría en los dos papamóviles que llegarán al país en los próximos días. A esta parafernalia se le suma la logística religiosa. Desde Perú confirmaron que en la semana entrante se habilitarán las reservas de las entradas gratuitas a la misa que se celebrará en Lima el 16 de noviembre.

El líder del catolicismo fue operado el martes 13 de octubre; sin embargo, el domingo estaba en el balcón principal del Vaticano, saludando a miles de fieles que estaban en la plaza de San Pedro del Vaticano. Sonriendo, afirmó que retomará el trabajo poco a poco.

“Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré progresivamente mis actividades”, afirmó el papa, que tenía buen aspecto y hablaba con normalidad.

El papa León XIV reaparece ante miles de fieles con un mensaje de gratitud y confirma su agenda internacional. Foto: AFP

El papa, de 71 años, fue operado el martes en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon parte del pulmón derecho, y fue dado de alta el sábado. Cuando apareció en la ventana del Palacio Apostólico para la tradicional oración del Ángelus, por toda la plaza resonaron vítores de “Viva il papa!” (¡Viva el papa!).

“Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días”, dijo el líder de 1.400 millones de católicos, ante la multitud.