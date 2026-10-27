Sheinbaum le marca una línea roja a Trump: México no acepta operaciones militares de EE. UU.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo a permitir que fuerzas estadounidenses realicen operaciones contra organizaciones criminales dentro de México, una postura que vuelve a poner en primer plano la soberanía nacional y los límites de la cooperación bilateral.

Claudia Sheinbaum arremete contra EE.UU. y mencionó el arresto del jefe de un peligroso cartel en México

Durante su conferencia matutina del lunes 26 de octubre de 2026, la mandataria se refirió a una publicación de The New York Times sobre un supuesto memorando del Gobierno de Donald Trump que buscaría ampliar la colaboración estadounidense en territorio mexicano.

Sheinbaum desestimó la existencia de ese documento, pero confirmó que Washington ha insistido en aumentar su participación directa en las operaciones de seguridad.

“Nos coordinamos, pero si ellos tienen información nos la proporcionan y las corporaciones mexicanas realizan las acciones en territorio nacional”, explicó la presidenta, según reportó el diario mexicano La Jornada.

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