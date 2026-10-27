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Vladimir Putin reta a Occidente y dice cuáles son sus condiciones para firmar la paz con Ucrania

El mandatario ruso acusó a la Unión Europea y la OTAN de estar prolongando la guerra con Ucrania.

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Redacción Mundo
27 de octubre de 2026 a las 8:26 a. m.
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kr

El presidente ruso, Vladimir Putin, criticó este martes duramente a los países de la Unión Europea y la OTAN durante una llamada con los dirigentes de Finlandia y Noruega, al afirmar que su “política de confrontación” estaba prolongando la guerra en Ucrania.

Durante la conversación telefónica, Putin también recordó “las causas fundamentales” del conflicto y destacó que una “paz justa y duradera” solo sería posible si se toman “plenamente” en cuenta los intereses rusos, informó el Kremlin en un comunicado, en el que afirmó que los tres líderes acordaron seguir manteniendo “contacto directo por teléfono”.

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