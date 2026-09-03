EE. UU. realiza la segunda interceptación en una semana de un buque vinculado a banda criminal ecuatoriana

El Ejército de Estados Unidos anunció este jueves, 3 de septiembre, la interceptación de una embarcación presuntamente empleada como punto de abastecimiento de combustible y que ha vinculado a la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador, en aguas del Pacífico Oriental.

EE. UU. hunde embarcación vinculada a Los Choneros en operación conjunta con Ecuador

La noticia llega apenas un día después de anunciar una operación del mismo tipo contra otra supuesta estación de repostaje atribuida a esa misma estructura delictiva.

“Bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, comandante del Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM), y en coordinación y colaboración con el Gobierno de Ecuador, la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental (conformada por los 18 Estados miembro de su Coalición Contra los Cárteles de las Américas)ha interceptado con éxito una embarcación que operaba como estación flotante de reabastecimiento en apoyo de operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar, en aguas internacionales del Pacífico oriental”, señaló la autoridad castrense en un mensaje en redes sociales.

On Sep. 3, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/oz6LfbbBYF — U.S. Southern Command (@Southcom) September 4, 2026

En ese sentido, el Comando Sur atribuyó a informaciones de Inteligencia la confirmación de que dicha embarcación “operaba en apoyo de la violenta organización narcoterrorista de Los Choneros”, tras lo cual explicó que una vez el buque fue interceptado, abordado, registrado y despejado “sin incidentes”, sus uniformados “hundieron la embarcación”.

“Las personas retiradas de la embarcación serán trasladadas de forma segura a las autoridades ecuatorianas”, precisó el SOUTHCOM destacando que esta interceptación “corta un eslabón fundamental en la cadena logística de los traficantes” a la par que “contribuye a los objetivos” de la Coalición de las Américas contra los Cárteles y de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental de “desmantelar las redes narcoterroristas”.

Al igual que en la víspera, la operación fue confirmada por el Ministerio de Defensa de Ecuador, el cual en un mensaje en redes ha destacado que “otro buque utilizado por el narcotráfico como punto de abastecimiento de combustible ha sido destruido en aguas internacionales del Pacífico”.

Embarcaciones interceptadas por EE.UU. Foto: X/@Southcom

“La embarcación, vinculada al grupo de delincuencia organizada Los Choneros, servía para sostener las operaciones criminales en el mar y fue neutralizada gracias a la acción de nuestro coaliado, Mando Sur de Estados Unidos”, dijo la cartera andina.