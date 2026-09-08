El príncipe George llega a su primer día en Eton. Así será su vida en el colegio más prestigioso del mundo

El príncipe George llegó este martes a su primer día de clases en Eton College. El joven de 13 años llegó sonriendo al lado de su padre, el príncipe William, y de su madre, la princesa Kate, en medio de una llovizna que los obligó a entrar con paraguas negros.

La prensa esperaba al heredero británico y tomó varias fotografías del comienzo de esta nueva era en uno de los colegios más prestigiosos y costosos del mundo.

Según recuerda la revista Hola, se trata de “un centro creado en 1440 por Enrique VI (un antecesor en la historia de la monarquía británica, pero no un antepasado dinástico de George, porque pertenecen a casas reales distintas: Enrique VI a la Casa de Lancaster y George a la Casa de Windsor) para varones de entre 13 y 18 años y que cuenta con una larga lista de alumnos conocidos, incluidos los veinte primeros ministros británicos, príncipes, académicos, escritores, diplomáticos y héroes militares”.

El medio, especializado en celebridades, recuerda que “su prestigio, unido al elevado coste de la educación, ha consolidado la fama de Eton como el lugar donde se forman los futuros hombres de Estado y aquellos que, por su trayectoria profesional, pueden convertirse en sólidos embajadores del Reino Unido”.

George es el segundo en la línea de sucesión al trono británico. Hace poco cumplió la edad que se requiere para ingresar a ese centro educativo. Ese día, su familia publicó una imagen, en la que George aparece vestido con un traje negro y una camisa blanca. La publicación fue compartida por las cuentas de su abuelo, el monarca Charles III, y la esposa del soberano, la reina Camilla, junto con un mensaje de “feliz cumpleaños”.

George, el mayor de los tres hijos de Kate y William, está destinado a convertirse algún día en rey, después de su abuelo y de su padre. Mientras tanto, se prepara, como hizo su padre, aunque no su abuelo, para ingresar en el internado masculino.

Según Richard Fitzwilliams, biógrafo y analista de la realeza, el joven príncipe está siendo “introducido de manera muy gradual” en sus futuras responsabilidades y multiplicará sus apariciones públicas a medida que crezca.

“Gorgeous George”

George Alexander Louis nació el 22 de julio de 2013 en el hospital St Mary’s de Londres. En abril de 2014, con solo ocho meses de edad, George hizo su primer viaje oficial como miembro de la familia real, al acompañar a sus padres en una visita a Nueva Zelanda y Australia.

Todas las miradas estuvieron puestas en aquel viaje sobre George, entonces un bebé de ocho meses. —“Gorgeous George” —William, Kate y su hijo vivieron inicialmente en una granja alquilada en la isla de Anglesey, frente a la costa noroeste de Gales. Sus padres lo protegieron desde muy pequeño de la exposición mediática y de la atención de los fotógrafos. Cada salida del niño, al que la prensa apodó entonces “Gorgeous George” (el encantador George), era objeto de una amplia cobertura mediática.

Sus cumpleaños se celebran en el ámbito privado, y la familia se limita a difundir en ocasiones fotografías oficiales. “William y Kate han conseguido educarlo de una manera lo más normal posible”, señala Richard Fitzwilliams.

En 2017, la familia se trasladó a un apartamento del Palacio de Kensington, en Londres, y George inició su etapa escolar en un colegio privado del sur de la capital. Posteriormente, en 2022, se mudaron a su residencia principal en Windsor, al oeste de Londres, y George, con nueve años, se inscribió en el colegio privado Lambrook, igual que sus hermanos Charlotte y Louis.

Fútbol y helicópteros

George ya ha participado en varios acontecimientos públicos importantes y, en 2023, ayudó a sostener la cola del manto real de su abuelo, Charles III, durante la ceremonia de coronación. A diferencia de su hermano menor Louis, conocido por sus muecas y travesuras infantiles, George suele mostrarse serio y tranquilo.

“Da la impresión de que ya asume su papel de manera bastante natural”, considera el experto real.

En noviembre pasado, George acompañó a su madre Kate y a los reyes Charles y Camilla a una ceremonia de homenaje a los soldados fallecidos en combate. George ha heredado de su padre, el príncipe William, la pasión por el fútbol y lo acompaña habitualmente a los partidos de su club favorito, el Aston Villa, de Birmingham. Con su madre Kate, suele acudir al torneo de tenis de Wimbledon.

También se atribuye a George un gran interés por los helicópteros, por lo que podría seguir los pasos de su padre, que fue piloto de ambulancia de estos aparatos de vuelo durante dos años. Al igual que su padre, William, y su tío Harry antes que él, el adolescente contará con escolta de seguridad en el colegio de Eton, cuyos gastos de escolaridad superan las 63.000 libras (unos 84.000 dólares) al año.

*Con información de AFP