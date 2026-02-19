El rey Carlos III reacciona al arresto de su hermano Andrés por el caso Epstein: “Profunda preocupación”. Crisis en la Casa Real

Tras la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, el rey Carlos III, su hermano, aseguró que “la ley debe cumplirse”, luego de manifestar su “profunda inquietud”, según recoge el Daily Mail.

De acuerdo con la información de la prensa internacional, en un pronunciamiento poco habitual desde la Casa Real, Carlos III afirmó que las autoridades contarán con su “apoyo y cooperación total” en el desarrollo de la investigación, tras el arresto del duque bajo sospecha de presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público. El soberano subrayó que el proceso judicial debe avanzar sin interferencias y conforme a lo establecido por la ley.

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investiga de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes”, afirmó Carlos III, en una inusual declaración firmada personalmente.

“En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación”, señaló. “Permítanme dejarlo claro: la justicia debe seguir su curso”, añadió.

Rey Carlos de Inglaterra Foto: X/@RoyalFamily

La policía inglesa arrestó al expríncipe Andrés este jueves, día de su 66º cumpleaños, por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, durante su etapa como enviado comercial, en relación con el caso Epstein.

De igual manera, la policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge en la que Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención, avanzada por la prensa británica.

Imágenes publicadas por medios británicos mostraron una flota de coches sin identificación, que se cree son vehículos policiales, llegando temprano el jueves a la finca de Sandringham del rey Carlos III, en el este de Inglaterra, donde Andrés se mudó a principios de febrero.

“Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, indicó la policía, que no nombra al sospechoso como es costumbre en el país.

Por el momento habrá que esperar para conocer detalles de lo ocurrido con el caso de la familia real, teniendo en cuenta cómo fue visto dentro de la polémica situación con Epstein.

*Con información de AFP