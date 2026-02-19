Gente

El rey Carlos III reacciona al arresto de su hermano Andrés por el caso Epstein: “Profunda preocupación”. Crisis en la Casa Real

El caso de la realeza británica sigue causando reacciones en el mundo, precisamente tras la detención del expríncipe.

Redacción Gente
19 de febrero de 2026, 7:35 a. m.
Rey Carlos III, el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein.
Rey Carlos III, el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images

Tras la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, el rey Carlos III, su hermano, aseguró que “la ley debe cumplirse”, luego de manifestar su “profunda inquietud”, según recoge el Daily Mail.

De acuerdo con la información de la prensa internacional, en un pronunciamiento poco habitual desde la Casa Real, Carlos III afirmó que las autoridades contarán con su “apoyo y cooperación total” en el desarrollo de la investigación, tras el arresto del duque bajo sospecha de presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público. El soberano subrayó que el proceso judicial debe avanzar sin interferencias y conforme a lo establecido por la ley.

Nuevo escándalo para el príncipe Andrés: habría dado información confidencial a Jeffrey Epstein

Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investiga de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes”, afirmó Carlos III, en una inusual declaración firmada personalmente.

“En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación”, señaló. “Permítanme dejarlo claro: la justicia debe seguir su curso”, añadió.

