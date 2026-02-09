Mundo

Nuevo escándalo para el príncipe Andrés: habría dado información confidencial a Jeffrey Epstein

El antiguo miembro de la familia real ha sido despojado de todos sus honores reales por su amistad con el depredador sexual.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 8:38 a. m.
Prínicipe Andrés y Jeffrey Epstein.
El expríncipe Andrés pudo haber transmitido al delincuente sexual Jeffrey Epstein información potencialmente confidencial cuando era representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional, según correos electrónicos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante los últimos días.

En uno del 30 de noviembre de 2010, al que pudo acceder la AFP, Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York y en cuya dirección de e-mail aparece como “The Duke”, envió al fallecido financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur.

El entonces príncipe de la familia real británica envió los informes al financiero estadounidense cinco minutos después de haberlos recibido de su asistente de la época. Mountbatten-Windsor fue desposeído en octubre de todos sus títulos reales por su hermano mayor, el rey Carlos III, tras nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein.

Andrés, exduque de York. Foto: AFP

En otro correo electrónico de octubre de 2010, citado por la BBC, el expríncipe Andrés también envió detalles al delincuente sexual sobre sus próximos viajes a esos mismos destinos.

El hermano del rey fue representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011, antes de dimitir debido a críticas sobre sus gastos y su manera de desempeñar el cargo. El expríncipe fue acusado de agresiones sexuales por Virginia Giuffre, principal testigo de cargo del caso Epstein, cuando la mujer era menor de edad.

Andrew Mountbatten-Windsor siempre ha negado dichas acusaciones de Virginia Giuffre, que se suicidó en Australia, según su familia, el 25 de abril de 2025, cuando tenía 41 años.

Príncipe Andrés en las nuevas fotos publicadas por el Departamento de Justicia.
Nuevas fotos sin fecha, a finales de enero, en las que el expríncipe aparece con otra mujer, en el marco de los archivos Epstein, han vuelto a alimentar las sospechas. En las instantáneas se ve al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven cuyo rostro ha sido censurado, generando la polémica sobre el exmiembro de la familia real.

Por otra parte, también han salido a la luz correos electrónicos en los que se invitaba a Epstein al palacio de Buckingham para hablar en “privado”, sin confirmarse si finalmente el financiero y delincuente sexual estuvo presente en la sede de la familia real.

Andrew Mountbatten-Windsor no ha hecho ninguna declaración recientemente. El Palacio de Buckingham confirmó que el expríncipe dejó el pasado lunes su lujosa residencia en el complejo real de Windsor para mudarse a una propiedad privada del rey en Norfolk (este de Inglaterra).

*Con información de AFP.

