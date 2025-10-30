Suscribirse

La caída del príncipe Andrés: Carlos III actúa tras nuevas revelaciones del caso Epstein

El rey Carlos III despojó al príncipe Andrés de sus títulos por su relación con Jeffrey Epstein.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

30 de octubre de 2025, 9:12 p. m.
Príncipe Andrés a renunciar a sus títulos
Príncipe Andrés. | Foto: AFP

El rey Carlos III comenzó este jueves, 30 de octubre, “un proceso formal” para despojar de sus títulos y honores a su hermano, el príncipe Andrés, investigado por sus vínculos con el financiero estadounidense y pedocriminal Jeffrey Epstein, anunció esta tarde el Palacio de Buckingham.

“El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten-Windsor”, precisa el comunicado.

Además, tendrá que abandonar su residencia real, Royal Lodge. “Se ha entregado una notificación formal para que renuncie al contrato y se mudará a una vivienda privada alternativa”, según la misma fuente.

Contexto: Virginia Giuffre, la mujer que denunció a Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés, se habría quitado la vida

El segundo hijo de Isabel II, de 65 años, y quien vive junto a su exesposa, Sarah Ferguson, en esa mansión de 30 habitaciones desde 2003, se trasladará a la finca de Sandringham Estate, en Norfolk, Inglaterra, a unos 180 km al noreste de Londres, según la agencia Press Association.

En los últimos meses, se redobló la presión para que Andrés abandonara Royal Lodge, que se encuentra en la propiedad real de Windsor, más aún desde que se publicaron la semana pasada las memorias póstumas de Virginia Giuffre, principal acusadora de Jeffrey Epstein.

En el libro, Giuffre cuenta que fue utilizada como esclava sexual por Epstein, quien se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado, y revela que mantuvo relaciones en tres ocasiones con el príncipe Andrés.

El caso Epstein sacudió al mundo por la implicación de figuras públicas, incluyendo miembros de la realeza británica. Existen rumores sobre su cercanía con deportistas, cantantes, actores e incluso políticos.

Pese a diferentes intentos, Jeffrey Epstein nunca fue condenado por todos los delitos de los que se le acusó. Inicialmente, tuvo un juicio en 2008, pero llegó a un acuerdo y aceptó los cargos estatales de solicitar prostitución, incluyendo a una menor, como parte de un controvertido acuerdo de culpabilidad en Florida, Estados Unidos.

En 2019, volvió a estar en el ojo del huracán con acusaciones de tráfico sexual de menores, conspiración para cometer tráfico sexual, explotación y abuso sexual, además de reclutamiento de víctimas, pero misteriosamente apareció muerto en su celda a pocos días de iniciar uno de los juicios más esperados de la historia moderna.

En la actualidad, hay diferentes figuras ligadas a Epstein, pero ninguna ha recibido un castigo como el del príncipe Andrés, puesto que personas como Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Harvey Weinstein o Michael Bloomberg, fueron vistos en diferentes lugares con el fallecido.

*Con información de AFP.

