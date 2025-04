Virginia Giuffre, la mujer que denunció a Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés, se habría quitado la vida

“ No hay palabras que puedan expresar la grave pérdida que sentimos hoy con el fallecimiento de nuestra dulce Virginia”, dijo la familia, que alabó su “increíble coraje”.

“Lamentablemente, la mujer de 41 años fue declarada muerta en el lugar ”, afirma la policía, que no suele revelar identidades en estos casos.

Los detectives investigan el caso, pero “ los primeros indicios son que la muerte no es sospechosa ”, agrega el cuerpo de seguridad.

“Tengo insuficiencia renal, me han dado cuatro días de vida, me han trasladado a un hospital especializado en urología. Estoy lista para irme, aunque no hasta que vea a mis niños por última vez”, escribió en aquel momento.