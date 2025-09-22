Caso del pedófilo Jeffrey Epstein toca a la realiza británica: en público lo condenaban, pero en privado le decían “amigo fiel, generoso y supremo”

La exesposa del príncipe Andrés, Sarah Ferguson, fue apartada este lunes de una asociación benéfica de la que era madrina después de que se publicara un correo electrónico enviado a Jeffrey Epstein en el que calificaba al delincuente sexual de “amigo supremo”.

Jeffrey Epstein se quitó la vida el 10 de agosto de 2019, en el Metropolitan Correctional Center, en Nueva York, Estados Unidos.

En ese mensaje, que data de 2011 y al que tuvo acceso The Mail on Sunday, Ferguson se refiere al financiero estadounidense como un “amigo fiel, generoso y supremo” y se disculpa por haber renegado de él.

La duquesa de York le explicaba a Epstein que le habían ordenado que ofreciera una entrevista sobre él semanas antes para proteger “mi carrera como autora de libros infantiles y filántropa”.

En esa entrevista, Ferguson prometió que “nunca había tenido nada que ver con” Epstein y afirmó que el préstamo de 15.000 libras (unos 20.000 dólares) que le había hecho el multimillonario constituyó un “gigantesco error de juicio”.

ARCHIVO - Sarah Ferguson posa para una fotografía durante un evento el jueves 16 de marzo de 2023, en Londres. (Scott Garfitt/Invision/AP, archivo) | Foto: Scott Garfitt/Invision/AP

Previamente, Ferguson, de 65 años, había dicho que Epstein le había dejado ese dinero para ayudarla a sufragar deudas.

El lunes, la organización benéfica de orfanatos Julia’s House anunció que había concluido su relación con Ferguson “tras la información compartida este fin de semana sobre correspondencia de la duquesa de York con Jeffrey Epstein”.

“Julia’s House tomó la decisión de que sería inapropiado para ella continuar como patrocinadora de la organización benéfica”, indicó en un comunicado.

Según un portavoz de Ferguson, el correo de 2011 que ha salido a la luz lo envió la duquesa de York porque se lo “aconsejaron” para “intentar aplacar a Epstein y sus amenazas” tras la entrevista.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés | Foto: GETTY IMAGES

Ferguson se casó con el príncipe Andrés en 1986 y diez años después se divorciaron. Aún así, aún viven juntos en Royal Lodge, en Windsor, al oeste de Londres y de vez en cuando hacen apariciones públicas, como en el funeral de la duquesa de Kent la semana pasada.

Andrés, hermano del rey Carlos III, cayó en desgracia por su cercanía con el financiero. Una mujer estadounidense lo acusó de haberla agredido sexualmente cuando tenía 17 años, tras haber sido “prestada” por Epstein, según ella.

Andrés no tiene ningún rol público desde noviembre de 2019. En 2022, perdió sus honores militares y dejó de utilizar el título de Alteza Real.

El príncipe Andrés

El príncipe Andrés, apartado de la vida pública desde 2019 por su amistad con el criminal sexual Jeffrey Epstein, cumplió el 19 de febrero 65 años, en un momento en que su caída en desgracia parece agudizarse tras recientes informaciones sobre su relación con un chino sospechoso de espionaje.

Andrés había estado presente hasta ahora en las tradicionales celebraciones navideñas en la residencia real de Sandringham (Inglaterra), pero debido a la tormenta que siguió a su relación con un empresario chino sospechoso de espionaje a favor del país asiático, no participó en las últimas de diciembre de 2024.

Príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II | Foto: getty images

Un tribunal de Londres confirmó a mediados de diciembre la decisión que tomaron las autoridades británicas en 2023 de prohibir la entrada al país a este hombre, descrito como “alguien cercano” al príncipe Andrés, duque de York y hermano del rey Carlos III.

El Ministerio del Interior británico consideró en su momento que este individuo, de 50 años, estaba involucrado en “actividades secretas y engañosas” en favor del Partido Comunista de China y que representaba una amenaza para la seguridad nacional.

La cercanía con Andrés era tal que el duque de York invitó al presunto espía a su fiesta de cumpleaños en 2020, reveló una audiencia en julio, que incidió además en que el acusado tenía permiso para actuar en nombre del príncipe en busca de inversores chinos.

Despojado de mecenazgos reales

Andrés tuvo que renunciar a sus deberes y responsabilidades reales en 2019 debido a sus lazos con el difunto empresario estadounidense Jeffrey Epstein, que se suicidó en prisión ese mismo año, y a unas acusaciones de agresiones sexuales.

El hermano del rey, que siempre negó los hechos, llegó a un acuerdo amistoso en febrero de 2022 con Virginia Giuffre, que tiene ahora 41 años, que lo acusaba de haberla agredido sexualmente en 2001, cuando no había cumplido los 18 y formaba parte de la red de tráfico de menores dirigida por Epstein.

Tras aquel escándalo, la madre del príncipe, la reina Isabel II le pidió que se alejara de sus funciones públicas, renunciando a sus títulos militares y mecenazgos reales, por lo que ya no puede usar el título de “Su Alteza Real”.

Andrés cumple 65 años casi un mes después de haber sido abuelo por cuarta vez, ya que la princesa Beatriz, hija mayor del príncipe y de su exesposa Sarah Ferguson, dio a luz el pasado 22 de enero a una niña, a la que dio el nombre de Athena.

Beatriz, de 36 años, tuvo a su segunda hija, después de haber dado a luz en septiembre de 2021 a Sienna, ambas fruto de su relación con Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi, un promotor inmobiliario británico de origen italiano.

Andrés tiene otros dos nietos, Augusto Felipe y Ernesto Jorge, nacidos en febrero de 2021 y mayo de 2023, vástagos de su segunda hija, Eugenia, de 34 años.

Militar en la Guerra de las Malvinas

Calificado como “hijo predilecto” de la reina Isabel II, el príncipe Andrés fue visto durante años como un playboy y militar valiente, antes de su caída en desgracia hace seis años.

A esa reputación de héroe militar contribuyó su participación en la Guerra de las Malvinas (1982) contra Argentina, en la que luchó a los 22 años como piloto de helicóptero.

Nacido el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham, Andrés es el tercer hijo de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, que tuvieron antes al ahora rey Carlos III, el 14 de noviembre de 1948, y a la princesa Ana, el 15 de agosto de 1950.

En su juventud, Andrés fue un soltero codiciado y multiplicó las conquistas antes de casarse, en 1986, con Sarah Ferguson, en un matrimonio que concluyó en divorcio en 1996, aunque ambos afirmaron siempre ser “los mejores amigos del mundo” pese a su separación.

Sus relaciones con el yerno del expresidente tunecino Ben Ali, con el hijo del difunto dictador libio Muamar Gadafi y con un multimillonario kazajo fueron criticadas, antes de que salieran a la luz sus vínculos con Epstein, lo que acabó de condenarlo.