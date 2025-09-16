Suscribirse

Mundo

Escándalo en el FBI: se cierra caso Epstein porque “no hay información creíble”

Kash Patel negó pruebas sobre vínculos de Epstein con trata de mujeres .

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

16 de septiembre de 2025, 9:55 p. m.
Kash Patel director del FBI cierra caso Epstein. | Foto: getty images

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, en medio de una conferencia afirmó este martes, 16 de septiembre, que no hay “información creíble” en los archivos de la policía federal estadounidense que indique que el delincuente sexual Jeffrey Epstein traficaba con mujeres jóvenes.

“No hay información creíble, ninguna”, expresó Patel durante una audiencia del Comité Judicial del Senado. “Si la hubiera, habría presentado el caso ayer” y señalado “que traficaba para otros individuos”, añadió.

Los partidarios del presidente estadounidense Donald Trump han estado obsesionados desde hace años con el caso Epstein y consideran que ciertos círculos del poder han estado protegiendo a personas vinculadas con Epstein en el Partido Demócrata y Hollywood.

En medio de una creciente controversia, el expresidente Donald Trump ha declinado compartir los supuestos “archivos Epstein”, lo que ha generado críticas tanto entre sus aliados como desde sectores de oposición.
Se vio en diferentes oportunidades a Donald Trump y a Jeffrey Epstein compartir espacio. | Foto: Getty Images

Al pasar a la oposición, los demócratas también han retomado esa bandera y ahora exigen transparencia sobre esos presuntos “archivos Epstein”.

Patel hizo estos comentarios después de que enfureciera a muchos partidarios de Trump con un memorando en el pasado mes de julio que cerró la investigación sobre Epstein.

Epstein murió en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores.

Contexto: Trump rompe el silencio: habló de la explosiva carta de cumpleaños de Jeffrey Epstein

Patel fue criticado por los demócratas del panel del Senado por una purga en las filas del FBI que afectó a decenas de agentes que trabajaban en casos penales relacionados con Trump o que eran percibidos como desleales al presidente republicano.

El senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el comité, acusó a Patel de infligir “daños incalculables al FBI” y de poner “en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública”.

Desde que asumió el cargo, Trump ha tomado una serie de medidas punitivas contra los que considera sus enemigos, purgando a funcionarios del gobierno considerados desleales o apuntando a bufetes de abogados involucrados en casos pasados contra él.

Donald Trump y Jeffrey Epstein
De igual forma no se sabe que tan cercanos llegaron a ser Donald Trump y Jeffrey Epstein. | Foto: Montaje SEMANA / Getty Images

Tres exaltos funcionarios del FBI presentaron una demanda contra Patel la semana pasada por su despido, alegando que fueron víctimas de una “campaña de represalias” debido a una supuesta “incapacidad para demostrar suficiente lealtad política”.

La vinculación del presidente Donald Trump con la “lista Epstein” probablemente seguirá rodeada de múltiples especulaciones debido a la cercanía que tuvo en cierto momento el actual mandatario con Epstein.

De igual forma, es poco probable que se decida reabrir una investigación relacionada a este caso en un futuro cercano, teniendo en cuenta la manera en la que se cerró el caso y todo lo que implicaría abrirlo nuevamente.

*Realizado con un informe de AFP*

