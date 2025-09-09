Trump rompe el silencio: habló de la explosiva carta de cumpleaños de Jeffrey Epstein

Este martes 9 de septiembre, el presidente Donald Trump se pronunció respecto a la carta de cumpleaños que le habría enviado Jeffrey Epstein.

En medio de una avenida, los periodistas de Fox News interceptaron al mandatario norteamericano y le preguntaron por su firma en la polémica carta. El jefe de Estado no dudó en responder de manera contundente y expresó: “No es mi firma ni mi forma de hablar, y cualquiera que me haya seguido durante mucho tiempo sabe que ese no es mi lenguaje. Es una tontería y, francamente, estás perdiendo el tiempo”.

.@POTUS: "It's not my signature and it's not the way I speak — and anybody that's covered me for a long time knows that's not my language. It's nonsense and, frankly, you're wasting your time." pic.twitter.com/JknTmIupe7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 9, 2025

Una respuesta bastante polémica, teniendo en cuenta que la carta fue compartida en redes sociales por congresistas demócratas. Este documento incluía la silueta de una mujer, acompañada de frases que intercalaban el nombre de Donald Trump y Jeffrey Epstein.

El hecho de si el presidente Trump perteneció o no a la supuesta “lista Epstein” aún es incierto y parece que seguirá siendo así, puesto que las autoridades competentes no han compartido la información pertinente. Sin embargo, es bien sabido que ambos magnates se conocían y compartieron distintos espacios juntos, por lo que una hipotética relación entre ambos no resulta improbable.

El caso de Jeffrey Epstein fue uno de los más polémicos y que mayor conmoción causó en la sociedad norteamericana, al estar vinculado a delitos sexuales que involucraban a menores de edad. Desde 2005 recibió múltiples acusaciones, siendo arrestado en 2008 y quedando libre bajo polémicos acuerdos que nunca fueron del todo esclarecidos.

No fue sino hasta 2019 cuando volvió a ser arrestado y se pensaba que todos los misterios sobre sus crímenes saldrían a la luz. Sin embargo, su misteriosa muerte en prisión tras un fallido intento de suicidio y la ausencia momentánea de custodia dejaron más incógnitas que respuestas.

El interrogante de si Trump pudo haber sido cómplice de Epstein seguramente permanecerá como un misterio. Cabe recordar que hace apenas unos meses se rompió la relación entre el presidente y Elon Musk, luego de que el magnate acusara al político de estar implicado en el escándalo.