Las víctimas del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein anunciaron el miércoles que compilarán una lista de nombres de personas vinculadas a esos abusos, e instaron al presidente Donald Trump y al Congreso a actuar para lograr una mayor transparencia.

El caso de Epstein, el magnate neoyorquino que murió en prisión en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, ha vuelto a conmocionar a Estados Unidos desde que el gobierno de Trump anunció a principios de julio que no había descubierto nuevas pruebas que justificaran la publicación de documentos adicionales, ni el inicio de una nueva investigación sobre el tema.

Poco a poco se han ido revelando la lista de las personas que estarían involucradas. | Foto: Getty Images

La muerte de Epstein, quien según las autoridades se suicidó, ha generado numerosas teorías conspirativas que sostienen que fue asesinado para evitar la implicación de figuras de alto perfil.

Tras prometer a sus partidarios revelaciones sensacionalistas sobre el caso durante la campaña electoral, Trump ahora intenta aplacar la controversia, que el pasado miércoles volvió a calificar de “patraña” orquestada por la oposición demócrata.

“Intentan que la gente hable de algo que es totalmente irrelevante para el éxito que hemos tenido como nación desde que soy presidente”, afirmó el mandatario republicano en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Jeffrey Epstein y Donald Trump. | Foto: Getty / CNN

Trump fue amigo de Epstein y, según The Wall Street Journal, el nombre del presidente figuraba entre los cientos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein, aunque no se hallaron pruebas de irregularidades.

“Éramos unas niñas”

Los comentarios de Trump coincidieron con una conferencia de prensa frente al Capitolio en Washington a la que asistieron víctimas de Epstein, sus familiares y sus abogados. Algunas de las mujeres tenían apenas 14 años cuando conocieron al magnate.

“Éramos unas niñas”, contó Marina Lacerda, quien afirmó que le pagaron 300 dólares por darle un masaje a “un hombre mayor” en su mansión de Nueva York. Lacerda, identificada como “Víctima Menor 1” en la acusación federal contra Epstein, dijo que fue “la peor pesadilla”.

“No hay ninguna patraña. El abuso fue real”, aseguró Haley Robson, quien fue reclutada para dar masajes sexuales a Epstein cuando tenía 16 años y afirma haber sido agredida sexualmente a principios de la década de 2000 en su casa de Florida. “El gobierno sabe la verdad”, dijo. “Llevamos 20 años esperando que hagan algo”, agregó. “Se les acabó el tiempo, y ahora lo haremos”, sentenció.

Víctima del caso Epstein. | Foto: Middle East Images via AFP

Robson apoyó la iniciativa de Lisa Phillips, otra víctima de Epstein, de compilar confidencialmente una lista de personas vinculadas a su red de explotación sexual. Phillips dijo, sin embargo, que la difusión de los nombres tendría que ser responsabilidad del gobierno, ya que muchas víctimas temen represalias.

“Si quieren darme una lista, iré al Capitolio, al pleno de la Cámara de Representantes, y diré todos los nombres de quienes abusaron de estas mujeres”, prometió de su lado Marjorie Taylor Greene, legisladora republicana de Georgia.