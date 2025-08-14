Los detalles desconocidos sobre cómo operaba la red criminal de Jeffrey Epstein

En medio del controvertido caso de Jeffrey Epstein, que ha salido nuevamente a la luz publica después de que se le vinculara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la periodista que ayudó a descubrir el misterio que envolvió todo el caso, Julie K. Brown, revela nuevas teorías de quienes pudieron haber ayudado al magnate a mantener en secreto sus delitos.

La periodista Brown trabajaba en el medio Miami Herald cuando, después de una exhaustiva investigación, lograron exponer los crímenes de Epstein, que fue más tarde acusado de tráfico sexual de menores y murió en prisión en 2019.

Jeffrey Epstein los detalles desconocidos sobre cómo operaba su red criminal | Foto: getty images

Tiempo después, para una entrevista con Univision, la periodista declaró que, por supuesto, Epstein no pudo haber operado solo y tuvo que hacerse relaciones con personas poderosas para poder mantener su red de trata y organizar vuelos nacionales e internacionales, cubrir detalles logísticos y la visa de las víctimas.

Las declaraciones de la periodista responde a una de las preguntas que más surgen cuando se habla del caso de Jeffrey Epstein, ¿Cómo el hombre pudo evadir la justicia durante tanto tiempo?, las declaraciones pueden responder esa pregunta, explicando los sucesos con las buenas relaciones que tenía el fallecido.

Además, su antigua socia y expareja, Ghislaine Maxwell, hija del magnate de medios de comunicación Robert Maxwell, y quien sería la facilitadora de los terribles crímenes de Epstein, ​era reconocida como una socialite, o persona de gran estatus social que goza de participar en reuniones y eventos de élite, es fácil pensar que muchos contactos estratégicos en el caso los pudo facilitar ella.

Jeffrey Epstein | Foto: AFP

Abogados, contadores, asistentes personales, pilotos y empresarios fueron necesarios, de acuerdo con la periodista, para la realización de los crímenes de Epstein.

Además, la periodista Brown manifestó que no se han hecho públicos los nombre ni ha habido total transparencia debido a que el caso “está siendo utilizado para manipular la percepción general”.

Existen al menos 80 casos de víctimas, mujeres, que fueron engañadas con promesas de empleo, dinero y fama y que, si intentaban escapar, eran amenazadas, de acuerdo con el diario El Tiempo.

Donald Trump y esposa Melania Knauss, el financiero (y futuro delincuente sexual convicto) Jeffrey Epstein y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago. | Foto: Getty Images

Epstein fue acusado de reclutar, preparar y abusar de jóvenes, en algunos casos de tan solo 14 años, durante un periodo que abarca desde 1994 hasta 2004. El caso ya había vuelto a estar en tendencia desde que El Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de no publicar los registros del caso.