Donald Trump envió dura advertencia a Irán tras extender el cese al fuego. “El reloj corre”

El presidente Donald Trump declaró este jueves, 23 de abril, que Estados Unidos no siente ninguna presión para poner fin a la guerra con Irán, pero advirtió que “el reloj corre” para Teherán ante la llegada de un tercer portaviones estadounidense a Oriente Medio.

Medios iraníes informaron de explosiones en Teherán el jueves por la noche, los primeros incidentes de este tipo desde que entró en vigor el alto el fuego el 8 de abril. El alto el fuego debía terminar el miércoles, pero Estados Unidos lo prorrogó unilateralmente.

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Poco antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se había declarado dispuesto a reanudar la guerra, esperando únicamente la luz verde del aliado estadounidense para “devolver a Irán a la Edad de Piedra”. Sin embargo, una fuente de seguridad israelí declaró a la AFP que el ejército no estaba atacando a Irán en ese momento.

Mientras el portaviones George H.W. Bush se acerca a Oriente Medio, elevando a tres el número de buques estadounidenses de ese tipo desplegados en la región, Trump afirmó que no tenía prisa por poner fin a las hostilidades. “Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no”, escribió en su red Truth Social.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

“Un solo camino”

Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario declaró que no tenía intención de usar armas nucleares contra Irán. “¿Por qué iba a usar armas nucleares si los hemos aniquilado por completo, de forma muy convencional?”, respondió a la prensa.

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por una ofensiva israelí-estadounidense contra Teherán, ha provocado miles de muertes, principalmente en Irán y Líbano.

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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que debían reanudarse a principios de esta semana en Islamabad tras una sesión inicial el 11 de abril, siguen paralizadas. “No habrá acuerdo a menos que sea relevante y beneficioso para Estados Unidos, nuestros aliados y, en realidad, para el resto del mundo”, afirmó Donald Trump al respecto.

Donald Trump se refirió sobre el cese al fuego con Irán. Foto: AP

Este jueves, dos días después de que el presidente estadounidense aludiera a “divisiones” dentro del gobierno iraní, altos funcionarios iraníes ofrecieron garantías de unidad.

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“Un solo Dios, una sola nación, un solo líder, un solo camino: el camino de la victoria de Irán, que valoramos por encima de todo”, escribieron el presidente Masud Pezeshkian, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el presidente del Tribunal Supremo, Gholamhossein Mohseni Ejei, utilizando la misma frase en publicaciones separadas en redes sociales.

Con información de AFP.