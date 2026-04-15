Tensión en Ormuz: asesor militar del ayatolá Jamenei amenaza con hundir buques de EE. UU.

El asesor militar del líder supremo de Irán advirtió que su país hundiría buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz si Washington decide “vigilar” esta vía marítima clave para el mercado de petróleo mundial.

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Washington ha impuesto un bloqueo del estrecho después de que Irán cerrara la vía en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

“El señor Trump quiere convertirse en el policía del estrecho de Ormuz. ¿Es ese realmente su trabajo? ¿Es ese el trabajo de un ejército poderoso como el de Estados Unidos?”, dijo en la televisión estatal Mohsen Rezaei, antiguo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, nombrado el mes pasado asesor militar por el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Senior advisor to the Leader of the Islamic Revolution, Mohsen Rezaei said:



This is just my personal opinion, but I’m completely against continuing the ceasefire.



We’ll sink all the ships and won’t let a single one get away.pic.twitter.com/XarcTgUKn2 — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) April 15, 2026

“Esos barcos suyos serán hundidos por nuestros misiles (...) han creado un gran peligro para el ejército estadounidense. Sin duda pueden quedar expuestos a nuestros misiles y podemos destruirlos”, declaró Rezaei.

Rezaei afirmó que sería “fantástico” que Estados Unidos lanzara una invasión terrestre de Irán, ya que “tomaríamos miles de rehenes y, por cada rehén, obtendríamos mil millones de dólares”.

¿Por qué siguen cruzando barcos por el estrecho de Ormuz, a pesar del bloqueo?

El Ejército de Estados Unidos dijo en un comunicado que ningún buque ha cruzado el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas desde la imposición del bloqueo naval ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán celebradas el sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.

“Durante las primeras 48 horas del bloqueo estadounidense a los buques que entran y salen de los puertos iraníes, ningún buque ha logrado pasar las fuerzas estadounidenses”, ha subrayado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) en una publicación en redes sociales sobre la situación en el estratégico paso.

Thousands of U.S. service members, including 5,000 Sailors and Marines from the Abraham Lincoln Carrier Strike Group, are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. 📽 of USS Abraham Lincoln (CVN 72) conducting flight operations in the Arabian… pic.twitter.com/Q07nAosJyq — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Horas después, ha informado de que un buque “con bandera iraní” trató este martes sin éxito eludir el bloqueo “tras zarpar de Bandar Abbas (en el sur de Irán), salir del estrecho de Ormuz y navegar a lo largo de la costa iraní”.

Sin embargo, “el destructor lanzamisiles USS Spruance (DDG 111) logró desviar el buque, que se dirige de vuelta a Irán”, ha asegurado el CENTCOM.

Además, el Ejército norteamericano ha indicado que con este son diez los buques que han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de “dar media vuelta” y regresar hacia un puerto o zona costera iraní.“

Ningún barco ha logrado atravesar el bloqueo desde que este entrara en vigor el lunes”, ha reiterado.

Donald Trump, Estrecho de Ormuz Foto: AP, Adobe

Estados Unidos viene señalando que el bloqueo total a los puertos de Irán está surtiendo efecto y que ha logrado “paralizar por completo” el comercio económico que “entra y sale” del país asiático por mar, después del bloqueo ordenado por Trump.

Con información de AFP y Europa Press*