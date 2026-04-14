El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que la guerra en Irán, desatada tras la ofensiva lanzada por Washington junto a Israel a finales de febrero, aunque ahora contenida por un alto el fuego, está “muy cerca de terminar”.

Trump amenaza con “eliminar” barcos iraníes que rompan el bloqueo con métodos usados contra el narcotráfico

“Creo que está a punto de terminar, es decir, considero que está muy cerca de terminar”, ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena Fox, horas después de haber apuntado a nuevas conversaciones con la República Islámica dentro de “dos días” en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.

Por otro lado, y defendiendo que tuvo que “intervenir” porque “si no lo hubiera hecho en ese momento, Irán tendría ahora un arma nuclear”, el magnate republicano ha opinado que si se “retirara ahora mismo”, al país asiático le llevaría “20 años reconstruirse”.

President Trump tells FOX the Iran War is "very close to over."



"It will take them 20 years to rebuild."

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“No hemos terminado, pero ya veremos qué pasa”, dijo el presidente norteamericano, agregando que, a su juicio, el Ejecutivo iraní “está desesperado por llegar a un acuerdo”.

Este mismo martes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha avanzado que seguirá luchando en aras del “gran acuerdo” que, según ha remarcado, desea alcanzar Trump con Irán, tras haber liderado él mismo las primeras negociaciones con ambas legaciones en Islamabad.

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“Me siento muy optimista respecto a donde nos encontramos”, ha manifestado Vance en un acto de la organización conservadora Turning Point USA en el estado de Georgia, según ha recogido la cadena CNN.

Por otro lado, mostrándose convencido de que el mandatario estadounidense “quiere cerrar un gran acuerdo”, el ‘número dos’ de Trump aseguró que “la razón” por la cual no se ha cerrado el deseado pacto es porque el presidente “realmente quiere un acuerdo en el que Irán no tenga armas nucleares, ni un Estado patrocinador del terrorismo”, al tiempo que “el pueblo iraní pueda prosperar y desarrollarse”.

Donald Trump y Masoud Pezeshkian. Foto: Getty Images

Finalmente, Estados Unidos afirmó que ningún barco había logrado esquivar el bloqueo impuesto a los buques que utilizan los puertos iraníes, según el NY Times.

El anuncio realizado por el Comando Central de Estados Unidos se produjo cuando los datos de seguimiento de buques mostraron que varias embarcaciones vinculadas a Irán habían transitado por el estrecho de Ormuz tras el inicio del bloqueo el lunes, pero que algunas de ellas se habían detenido al salir al este del estrecho, a lo largo de la costa sur de Irán.

El Comando Central informó que seis buques mercantes acataron las instrucciones transmitidas por radio por las fuerzas estadounidenses para dar la vuelta y regresar a puertos iraníes. No identificó los buques ni los puertos.

Con información de AFP y Europa Press*