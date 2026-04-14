Trump plantea una nueva ronda de conversaciones con Irán en Pakistán

El presidente de Donald Trump afirmó este martes, 14 de abril, al New York Post que podría haber otra reunión con el régimen iraní en Pakistán “en los próximos dos días”, luego de que una primera ronda terminara sin acuerdos el fin de semana.

“Deberían quedarse allí, de verdad, porque algo podría suceder en los próximos dos días y estamos más inclinados a ir allá”, dijo Trump, citado en una entrevista telefónica con un periodista del Post en Islamabad.

El nuevo anuncio llegó después de que el propio Trump considerara poco probable retomar las conversaciones en Pakistán durante una llamada previa.

Minutos más tarde, según el medio estadounidense, volvió a comunicarse para afirmar que era “más probable” regresar a Islamabad, destacando que el jefe del ejército del país, Asim Munir, “está haciendo un gran trabajo”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

En paralelo, el ejército estadounidense aseguró este martes que impidió la salida de seis barcos desde puertos iraníes durante las primeras 24 horas del bloqueo naval contra la república islámica.

El Mando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, indicó que más de 10.000 soldados, más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves participan en la operación.

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“Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró superar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses de darse la vuelta para regresar a un puerto iraní en el golfo de Omán”, indicó CENTCOM en una publicación en X.

“El bloqueo se está aplicando de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo y el golfo de Omán”, añadió.

Se estima que por este corredor circulaba cerca del 20 % del petroleo mundial. Foto: Getty Images

Sin embargo, datos del proveedor de información marítima Kpler mostraron que al menos dos barcos que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz el lunes, lo que contradice la versión oficial.

Las fuerzas iraníes cerraron el estrecho tras el inicio de la campaña aérea estadounidense-israelí contra la república islámica el 28 de febrero. De igual forma, Estados Unidos anunció el domingo su propio bloqueo luego del fracaso de las negociaciones de paz con Irán.

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Por otra parte, tras una primera ronda de conversaciones, Israel y Líbano acordaron el martes avanzar hacia negociaciones directas después de “productivas conversaciones” en Washington, informó el gobierno estadounidense.

“Los participantes mantuvieron conversaciones productivas sobre los pasos hacia el inicio de negociaciones directas entre Israel y Líbano”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado, y añadió que “todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en un momento y lugar mutuamente convenidos”.

*Con información de AFP.