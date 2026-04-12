Donald Trump anuncia el bloqueo del estrecho de Ormuz: Interceptará cualquier buque que pague a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo, 12 de abril, que ordenó a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, y ha advertido que interceptará “en aguas internacionales” a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

Vicepresidente JD Vance regresa a Estados Unidos sin alcanzar un acuerdo con Irán en Pakistán

“Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, dijo Trump en un mensaje publicado en redes sociales en su primera reacción al fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.

Trump ha criticado la “extorsión mundial” impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz y advirtió de que los buques de guerra estadounidenses “buscarán e interceptarán cualquier barco en aguas internacionales que haya pagado una tarifa a Irán”.

Mensaje emitido por Donald Trump Foto: X/@disclosetv

Asimismo, el mandatario estadounidense ha explicado que van a comenzar el proceso de desminado en este estratégico paso y ha advertido que “cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será volado en pedazos”.

“Cualquier iraní que nos dispare, o a nuestras embarcaciones pacíficas, será ENVIADO AL INFIERNO”, agregó.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dejó Pakistán sin alcanzar ningún acuerdo después de la primera ronda de negociaciones con un equipo dirigido por el portavoz parlamentario iraní, Mohamad Baquer Qalifab, la reunión de más alto nivel entre los dos bandos desde la revolución islámica de 1979.

La delegación de Teherán también incluyó al canciller, Abas Araqchi.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (centro), camina junto al jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir (izquierda), y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Mohammad Ishaq Dar, tras su llegada a Islamabad, Pakistán Foto: AP

“Nos vamos con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor oferta final. Veremos si Irán la acepta”, dijo Vance a periodistas.

En dos largas publicaciones en su plataforma Truth Social, Trump cuestionó a Irán por prometer la apertura del estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte de la producción de petróleo mundial antes del conflicto en Oriente Medio.

Buques de guerra de EE. UU. cruzan el estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones por acuerdo con Irán

“Dicen que pusieron minas en el agua, aun cuando toda su armada y la mayoría de sus ‘lanzadores de minas’ han sido completamente volados por los aires. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo?”, dijo Trump.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República islámica el pasado 28 de febrero.

Donald Trump, Estrecho de Ormuz Foto: AP, Adobe

El sábado, el ejército de Estados Unidos anunció que dos de sus buques de guerra habían transitado el estrecho como comienzo de una operación de desminado y reapertura de la vía marítima.

Con información de AFP*