Vicepresidente JD Vance regresa a Estados Unidos sin alcanzar un acuerdo con Irán en Pakistán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunció que regresa a su país sin alcanzar un acuerdo de paz con Irán, aunque aseguró que presentó la “oferta final y mejor”.

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“Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo”, declaró Vance en una breve conferencia de prensa en Islamabad, donde este sábado iniciaron las negociaciones de paz con Irán.

“Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”, declaró Vance, tras lamentar la ausencia de un “compromiso firme” iraní de renunciar a las armas nucleares.

El dirigente estadounidense subrayó que Washington hizo constar sus posiciones durante el proceso negociador. “Hemos dejado muy claras cuáles son nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Lo hemos dejado tan claro como nos ha sido posible, y ellos han optado por no aceptar nuestras condiciones”, añadió.

El vicepresidente JD Vance habla durante una conferencia de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán en Islamabad. Foto: AP

En el centro del desacuerdo, según indicó, se encuentra el programa nuclear iraní. “La simple realidad es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear y de que no buscarán las herramientas que les permitan conseguir rápidamente un arma nuclear”, afirmó Vance, insistiendo en que ese es el objetivo principal de la administración estadounidense.

El vicepresidente explicó que, pese a la duración de las conversaciones, no se logró un compromiso verificable a largo plazo por parte de Teherán, para renunciar al desarrollo de armamento nuclear. “La cuestión es si existe un compromiso real y duradero de que Irán no desarrollará un arma nuclear, no solo ahora o en dos años, sino a largo plazo. Eso todavía no lo hemos visto”, indicó.

Durante la rueda de prensa, Vance detalló que Washington considera haber actuado con flexibilidad, pero reconoció la ausencia de avances. “Creemos que hemos sido bastante flexibles y razonables. El presidente nos pidió que viniéramos con buena fe y hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso hemos hecho”, insistió, antes de confirmar que la delegación estadounidense regresa a su país sin pacto.

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En otro momento de sus declaraciones, el vicepresidente explicó que la delegación estadounidense mantuvo contacto permanente con el equipo del presidente Donald Trump durante todo el proceso, con varias comunicaciones a lo largo de la jornada. Asimismo, manifestó que la propuesta presentada a Irán constituye la “oferta final y mejor” de Washington, a la espera de una respuesta por parte de Teherán.

*Con información de AFP y Europa Press