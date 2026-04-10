Cinco claves de las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Pakistán

Pakistán tiene previsto acoger conversaciones entre Irán y Estados Unidos en un intento por convertir un frágil alto el fuego de dos semanas en un fin duradero a una guerra que ha convulsionado los mercados energéticos mundiales.

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La guerra que se esconde tras las conversaciones

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados y letales que acabaron con la vida del líder supremo Ali Khamenei y afectaron la infraestructura militar y nuclear de Irán.

Más de 3.000 personas murieron en Irán en cinco semanas, según medios iraníes y la agencia de noticias HRANA (Activistas de Derechos Humanos), con sede en Estados Unidos.

Teherán respondió cerrando de facto el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas mundiales, lo que provocó un aumento vertiginoso de los precios de la energía y perturbó el comercio mundial.

El 8 de abril, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán. Se prevé que el alto el fuego expire el 22 de abril.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif y Donald Trump. Foto: AFP

El inesperado papel protagonista de Pakistán

El valor de Pakistán como mediador reside en una red diplomática inusualmente amplia. Irán fue el primer país en reconocer a Pakistán tras su independencia en 1947. Ambos países vecinos comparten una frontera de 900 kilómetros (560 millas) y profundos lazos históricos, culturales y religiosos.

Pakistán también alberga a más de 20 millones de musulmanes chiítas: la segunda mayor población de este grupo en el mundo después de Irán.

Islamabad ha cultivado fuertes lazos con Washington, Riad y Pekín. El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, visitó Pekín a finales de marzo para mantener conversaciones con Wang Yi, quien respaldó los esfuerzos de mediación de Islamabad por considerarlos “en consonancia con los intereses comunes de todas las partes”.

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El propio Trump declaró a la AFP que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones, una versión respaldada por funcionarios paquistaníes. “La noche del alto el fuego, las esperanzas se desvanecían, pero China intervino y convenció a Irán para que aceptara un alto el fuego preliminar”, declaró a la AFP un alto funcionario paquistaní familiarizado con las negociaciones, bajo condición de anonimato.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos clave para el gobierno de Donald Trump Foto: AP, Adobe

¿Qué hay sobre la mesa?

La brecha entre ambas partes sigue siendo enorme. La propuesta de Washington, que consta de 15 puntos, se centra en el uranio enriquecido de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Teherán ha respondido con un plan de 10 puntos que exige el control del estrecho, un peaje para los buques que lo atraviesen, el cese de todas las operaciones militares regionales y el levantamiento de todas las sanciones.

Líbano también representa un importante punto de fricción. Israel continuó sus ataques en el país contra Hezbolá —después de que entrara en vigor el alto el fuego— y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la afirmación del primer ministro Shehbaz Sharif de que la tregua incluía a Líbano.

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, pareció adoptar un tono más conciliador, diciendo que podría haber habido un “malentendido legítimo” por parte de Irán respecto a la inclusión del Líbano.

Fuentes iraníes también han comunicado a los medios iraníes que Teherán no asistirá a las conversaciones a menos que se establezca un alto el fuego en el Líbano.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió que los ataques de Israel contra el Líbano hacían que las negociaciones fueran “inútiles”. Irán también se ha negado durante mucho tiempo a ceder ante las exigencias de Washington sobre su programa nuclear.

Steve Witkoff, junto a JD Vance, encabeza el equipo negociador de Estados Unidos. Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los negociadores?

Vance encabezará el equipo estadounidense, al que se unirán el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner. Este encuentro representa el acercamiento más importante de Estados Unidos a Irán desde que el secretario de Estado John Kerry negociara el acuerdo nuclear de 2015.

Witkoff mantuvo varias rondas de conversaciones, mediadas por Omán, con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, antes de que la guerra interrumpiera el proceso. Irán no ha anunciado oficialmente la composición de su delegación.

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Islamabad en confinamiento

Las conversaciones se están celebrando en la capital pakistaní, Islamabad. El gobierno se ha mantenido hermético sin confirmar el lugar, pero el Hotel Serena, ubicado junto al Ministerio de Asuntos Exteriores en la Zona Roja de alta seguridad de la capital, pidió a sus huéspedes que desalojaran el miércoles. Ese mismo día, las autoridades de la capital anunciaron dos días festivos, el jueves y el viernes.

Se prevé que las conversaciones sean indirectas: las dos delegaciones se sentarán en salas separadas y los funcionarios pakistaníes se pasarán las propuestas de una a otra, replicando el formato utilizado en rondas anteriores mediadas por Omán.

Con información de AFP.