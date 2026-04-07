Pakistán le pidió a Trump ampliarle el plazo a Irán: la Casa Blanca confirmó la solicitud

Desde la Casa Blanca informaron que el presidente Donald Trump está “al corriente” de la solicitud del primer ministro de Pakistán sobre ampliar el plazo fijado por Estados Unidos antes de lanzar ataques masivos contra Irán.

“Se ha informado al presidente de la propuesta y habrá una respuesta”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt para AFP en un comunicado emitido pocas horas antes de que venciera el ultimátum.

La petición fue formulada por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien le solicitó a Trump extender por dos semanas el plazo otorgado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

“Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en Oriente Medio avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo”, afirmó Sharif en un mensaje publicado en la red social X.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Foto: AFP

El mandatario pakistaní insistió en la necesidad de dar más tiempo a la diplomacia. “Para que la diplomacia siga su curso, insto al presidente Trump a que amplíe el plazo dos semanas”, escribió.

Asimismo, pidió a Irán reabrir el estrecho durante ese mismo periodo como gesto de buena voluntad.

El pedido se conoció pocas horas antes de que expire el ultimátum fijado por Washington para la medianoche.

Estados Unidos desplegó el “avión del fin del mundo”, en medio de plenas tensiones con Irán

En ese contexto, el presidente Donald Trump endureció su postura el martes y advirtió que podría erradicar “toda una civilización” si Irán no reabre este paso marítimo, clave para el suministro mundial de petróleo.

“Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Las declaraciones del mandatario generaron críticas y preocupación en la comunidad internacional. El papa León XIV calificó de “inaceptable” la amenaza del mandatario estadounidense contra el pueblo iraní.

“Hoy (...) se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable. Ciertamente hay cuestiones de derecho internacional, pero mucho más que eso, se trata de una cuestión moral”, afirmó el pontífice ante periodistas.

Irán amenaza a Estados Unidos, si “cruza líneas rojas”, con privar de valiosos elementos “durante años” a Occidente

En la misma línea, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por las declaraciones del presidente estadounidense.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, señaló que el organismo observa con inquietud afirmaciones que sugieren que “todo un pueblo o toda una civilización podrían verse obligados a soportar las consecuencias de decisiones políticas y militares”.

*Con información de AFP.