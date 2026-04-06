Estados Unidos desplegó el “avión del fin del mundo”, en medio de plenas tensiones con Irán

Uno de los “aviones del fin del mundo” estadounidenses fue avistado el lunes, 6 de abril, sobrevolando una base clave de la fuerza aérea de Nebraska, apenas unas horas antes de que expire el plazo que el presidente Trump le ha dado a Irán para que acepte su acuerdo de paz.

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El Boeing E-4B Nightwatch, diseñado para proteger a los funcionarios de seguridad nacional y mantener el funcionamiento del gobierno en caso de guerra nuclear, fue avistado por sistemas de seguimiento de vuelos sobre la base aérea de Offutt, sede del cuartel general del Comando Estratégico de Estados Unidos.

Este enorme avión sirve como puesto de mando volante para altos funcionarios, incluidos el presidente, el vicepresidente y el secretario de Guerra, durante las crisis.

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos mantiene una flota de aviones Boeing E4-B "Doomsday". Son capaces de permanecer en el aire durante una semana Foto: X/@AirplaneCentral

Se trata de un Boeing 747 modificado, diseñado para sobrevivir a explosiones nucleares, pulsos electromagnéticos (EMP) y otros escenarios catastróficos.

Los datos de seguimiento de vuelo muestran que el E-4B despegó de Offutt a las 10:17 a. m. (hora del este), realizó al menos seis círculos en el aire y se elevó sobre Strahan, que se encuentra a unos 60 kilómetros al este, según un reporte del Daily Mail.

La instalación militar también sirve como sede de la flota de aeronaves E-4B, lo que hace pensar que el desplazamiento corresponde a una operación habitual destinada a asegurar que el avión se encuentre listo ante una eventual situación crítica.

ARCHIVO. Vista aérea lateral derecha de un avión de puesto de mando aéreo avanzado E-4B siendo reabastecido de combustible por un avión cisterna KC-135 Stratotanker. Foto: Getty Images

No obstante, este enigmático trayecto tiene lugar en un contexto delicado, ya que Irán ha declinado recientemente una propuesta urgente de cese al fuego, concebida para facilitar el camino hacia la finalización del conflicto en Oriente Medio.

El vuelo del E-4B suele integrarse dentro de programas habituales de instrucción, realizados para asegurar que tanto los pilotos como las tripulaciones de misión conserven un nivel óptimo en sus capacidades fundamentales.

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Estas prácticas abarcan aproximaciones guiadas por instrumentos, aterrizajes seguidos de despegues inmediatos, maniobras a baja altura y circuitos de espera, todos ellos elementos clave para garantizar una adecuada preparación ante situaciones de emergencia.

Por lo general, el espacio aéreo situado al sur y sureste de Offutt se emplea con frecuencia para este tipo de entrenamientos, ya que presenta un tráfico aéreo civil considerablemente menor en comparación con las zonas más saturadas sobre Omaha y los aeropuertos comerciales de los alrededores, según el Daily Mail.

El Boeing E-4B Nightwatch, fue visto dando vueltas sobre la base de la Fuerza Aérea Offutt en Nebraska Foto: X/@MarioNawfal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus amenazas de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar “todo el país” el martes si Teherán no reabre el tráfico por el estrecho de Ormuz.

Trump impuso como plazo límite la noche del martes para que las autoridades iraníes vuelvan a abrir este paso clave de la región del Golfo, una vía marítima por donde transitaba un 20% de las exportaciones de petróleo antes de la guerra.