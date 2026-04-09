Irán da a conocer la cifra de muertos en su territorio desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra

Las autoridades forenses en Irán continúan con las labores de identificación de víctimas de los ataques registrados desde finales de febrero en su territorio.

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Esto, tras el inicio de la guerra por parte de Estados Unidos e Israel. Según Irán, la violencia ha dejado un alto número de fallecidos y serias dificultades para reconocer sus cuerpos.

El jefe de la entidad forense de ese país, Abbas Masjedi Arani, indicó que cerca del 40 % de los restos recuperados no pudo ser identificado en una primera fase, lo que obligó a activar protocolos especializados para avanzar en su reconocimiento y posterior entrega a las familias.

Además, la autoridad forense informó que el número de muertos supera los 3.000 desde el 28 de febrero, en ataques que Teherán atribuye a Estados Unidos e Israel. La cifra no ha sido verificada de manera independiente.

Un miembro de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní se encuentra en Hypercar, un taller mecánico, en medio de los daños que, según funcionarios de la empresa, fueron causados ​​por los ataques del 1 de marzo, en Teherán, Irán Foto: AP

En declaraciones al medio estatal Mizan, el funcionario explicó que las autoridades han recurrido a la experiencia adquirida durante un conflicto previo de 12 días ocurrido en junio, con el fin de agilizar los procesos forenses y enfrentar el volumen de víctimas.

Según detalló, la institución trabaja de forma coordinada con el sistema judicial y ha desplegado todos los recursos disponibles para procesar los cuerpos, mientras continúan las tareas de identificación en los casos pendientes.

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El balance se conoce en un momento en que se desarrollan movimientos para contener la escalada violenta. Esta semana, Irán y Estados Unidos anunciaron una tregua de dos semanas con el objetivo de facilitar un eventual acuerdo que permita reducir las hostilidades.

Varios hombres inspeccionan las ruinas de una comisaría de policía durante la campaña de ataques de EEUU Israel en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. Foto: AP

Esta revelación se dio a conocer mientras miles de iraníes rindieron homenaje este jueves al difunto líder supremo Alí Jamenei, que gobernó el país durante casi cuatro décadas hasta su muerte en un ataque de Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra de Oriente Medio.

Su hijo, Mojtaba Jamenei, fue nombrado sucesor, pero no se le ha visto en público desde antes de la guerra, y parece poco probable que esté presente en las ceremonias que se celebran este jueves en todo el país.

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Las imágenes difundidas por la televisión estatal muestran a miles de personas participando en concentraciones, muchas de ellas con retratos del difunto, en las ciudades de Urmía, Gorgán o la capital, Teherán.

El homenaje nacional comenzó a las 9:40 a.m. la hora en la que Jamenei murió el 28 de febrero en su residencia de Teherán, junto a numerosos cargos iraníes de alto rango.

El ataque marcó el inicio de la guerra de Oriente Medio, que se extendió por la región, con represalias de Irán contra intereses estadounidenses en el Golfo y ataques a Israel. Debido a la guerra, aún no se ha celebrado un funeral de Estado por el difunto líder, que completa 40 días desde su fallecimiento.

Con información de AFP.