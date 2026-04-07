El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía en vilo al mundo. Desde hace varios días había anunciado un ataque del cual un país no se levantaría.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario, maravilloso, ¿quién sabe?”, dijo el mandatario en el mensaje publicado en su red social en la mañana de este martes.

Era claro que se trataba de Irán, pues el mismo Trump había dicho que a las siete de la noche, de este 7 de abril, terminaba el ultimatúm que había dado para abrir el estrátegico estrecho de Ormuz.

“Esta noche morirá toda una civilización”: el alarmante mensaje de Trump a horas de vencer su ultimátum al régimen iraní

Pero en un trino, publicado momentos antes de que llegara esa fecha definitiva, Trump aseguró que había recibido una propuesta que le parecía “viable”.

"Ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio", dijo Trump. Foto: AP

El presidente anunció la suspensión durante dos semanas del bombardeo que Washington tenía previsto lanzar contra Irán, tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército pakistaní, Asim Munir.

“Basándome en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, quienes me pidieron que detenga la fuerza destructiva que se enviará esta noche a Irán, acepto suspender el bombardeo y el ataque por un período de dos semanas”, afirmó el mandatario.

Trump explicó que la decisión está condicionada a que Irán permita la apertura “completa, inmediata y segura” del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético mundial.

“¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio. Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación", agregó el presidente Trump.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, solicita a Donald Trump una prórroga de dos semanas del ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, en un intento de impulsar la vía diplomática. Foto: AFP

“Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo. En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, finalizó.

Irán, por su parte, había dicho antes de que se hiciera público el mensaje de Trump que el país estaba preparado para todas las posibilidades en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel.

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“La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos. El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios. Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia”, declaró el primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref, en un mensaje en X.

Vicepresidente de Irán afirma que el país está preparado para "todos los escenarios" ante amenazas de Donald Trump. Foto: AFP

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, por su parte, criticó el martes las amenazas extremas de Donald Trump contra su país, después de que el presidente advirtiera que si Teherán no acepta sus exigencias “una civilización entera morirá”.

“El presidente de Estados Unidos recurrió una vez más a un lenguaje que no solo es profundamente irresponsable, sino también sumamente alarmante”, declaró Amir Saeid Iravani.

La comunidad internacional estaba alerta por la situación del pueblo iraní. El papa León XIV había cuestionado las declaraciones de Trump. “Hoy (...) se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable. Ciertamente, hay cuestiones de derecho internacional, pero mucho más que eso, se trata de una cuestión moral”, dijo este martes.

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El presidente Trump había dejado claro que estaba a la espera de un acuerdo. Cuando periodistas le preguntaron el lunes sobre cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: “Un acuerdo que sea satisfactorio para mí”. Los esfuerzos de Pakistán cumplieron sus expectativas.

El presidente norteamericano había dicho que Irán debía renunciar totalmente a poseer un arma nuclear, como uno de los puntos. Por ahora, no se conocen los detalles de la propuesta.

*Con información de AFP .