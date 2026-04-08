Estados Unidos e Irán se declaran victoriosos tras acuerdo de alto el fuego

Estados Unidos e Irán cantaron victoria este miércoles tras haber acordado un alto el fuego de dos semanas que debería permitir la reapertura del estrecho de Ormuz pero que, según Israel, no se aplicará a Líbano.

“Una victoria total y completa. Al 100%. Sin lugar a dudas”, dijo a la AFP por teléfono poco después del anuncio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También aseguró que la cuestión del uranio iraní, que según los países occidentales serviría para fabricar bombas nucleares, quedará “perfectamente resuelta”.

“Irán ha logrado una gran victoria”, proclamó por su parte el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y aseguró que “el enemigo ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante”.

Las autoridades iraníes anunciaron conversaciones con representantes de Washington a partir del viernes en Pakistán, que ha tenido un papel clave como mediador.

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