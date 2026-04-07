Israel aclara que la tregua con Irán excluye a Líbano: tensión en la frontera norte

El Gobierno de Israel precisó este martes, 7 de abril, que el pacto de cese al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán no se hace extensivo al territorio de Líbano. Esta aclaración surge tras el contexto de hostilidades derivado de las acciones del movimiento Hezbolá contra el Estado hebreo.

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“El alto el fuego de dos semanas no incluye a Líbano”, dictaminó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu mediante un comunicado oficial.

La postura del Ejecutivo israelí contradice lo expuesto previamente por la mediación de Pakistán, la cual había señalado que la tregua abarcaría todas las zonas de conflicto, incluyendo el frente libanés.

El respaldo de Netanyahu a la estrategia de Washington

A pesar de la exclusión de Líbano en los términos del acuerdo, Israel manifestó su apoyo a la determinación del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender las operaciones aéreas contra Irán durante un periodo de catorce días. Esta medida forma parte de una negociación que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

Humo y llamas se elevan desde los edificios tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el miércoles 11 de marzo de 2026. Foto: AP

“Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los bombardeos contra Irán por dos semanas, sujeto a que Irán abra inmediatamente el estrecho y detenga sus ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región”, indicó el despacho del primer ministro.

Asimismo, el Gobierno israelí ratificó su respaldo a las gestiones de la Casa Blanca orientadas a neutralizar las capacidades de Irán en materia nuclear y de misiles. El comunicado oficial añade que el objetivo es asegurar que la administración iraní deje de representar una amenaza para sus vecinos árabes y la seguridad internacional.

La postura de Irán

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní emitió un comunicado oficial al respecto de la propuesta de EE. UU., en el cual expresó que “se ha decidido al más alto nivel que Irán entablará, durante un periodo de dos semanas (...), negociaciones con la parte estadounidense en Islamabad”.

Pese a la disposición en dicho mensaje, se especificó que esta negociación “no significa el fin de la guerra, y que Irán solo aceptará el cese de las hostilidades cuando” se llegue a un común acuerdo de manera igualitaria y equitativa.

Tras la mediación de Pakistán, el primer ministroShehbaz Sharif, confirmó que Irán acordó con Estados Unidos y sus aliados un alto el fuego “inmediato” y “en todas partes”, incluido Líbano.

Irak, donde el conflicto ha dejado más de 100 muert os, se apresuró a acoger “con satisfacción” la tregua y pidió un “diálogo serio y sostenible” entre ambos países.

El ultimátum de Trump

En la mañana del pasado lunes, 6 de abril, ante la incertidumbre relacionada con el vencimiento del plazo inicial dado a Irán para abrir el tráfico por el estrecho de Ormuz, el presidente de EE. UU. reiteró sus anteriores amenazas, comentando que se podría destruir “todo el país”.

El mandatario afirmó que “todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)”, una frase que pudo repercutir en la decisión tomada por Teherán de abrir el estrecho de Ormuz e iniciar dos semanas de negociaciones.

*Realizado con información de AFP*