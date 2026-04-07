Irán anunció este miércoles que abrirá dos semanas de negociaciones con Estados Unidos en Islamabad para intentar poner fin a la guerra, poco después de que el presidente Donald Trump suspendiera su amenaza de bombardeos masivos.

“Se ha decidido al más alto nivel que Irán entablará, durante un período de dos semanas (...), negociaciones con la parte estadounidense en Islamabad”, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en un comunicado.

El organismo aclaró, sin embargo, que el inicio de los diálogos no implica el fin del conflicto. “Se aclara que esto no significa el fin de la guerra, y que Irán solo aceptará el cese de las hostilidades cuando” las negociaciones hayan concluido con éxito, agregó la misma fuente. También precisó que estas dos semanas podrían prolongarse “de acuerdo con ambas partes”.

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, anunció que su país acepta reabrir el estrecho de Ormuz como parte de una tregua temporal condicionada al cese de los ataques de Israel y Estados Unidos.

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP Y AP

“Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas”, aseguró el canciller de la república islámica en la red social X.

“Durante un período de dos semanas, será posible un paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”, añadió.

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Sin embargo, poco después del anuncio del mandatario estadounidense, las hostilidades continuaron. El ejército israelí afirmó que Irán lanzó misiles hacia su territorio.

Las Fuerzas Armadas israelíes informaron en Telegram que “han identificado misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Se están activando los sistemas de defensa para interceptar esta amenaza”.

Tel Aviv ha sido uno de las ciudades más atacadas por Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

Corresponsales de AFP reportaron explosiones en Jerusalén y Jericó, en la Cisjordania ocupada. Unos 20 minutos después de informar del ataque iraní, el ejército israelí autorizó a los habitantes, a través de la misma plataforma, a abandonar los refugios donde se les había pedido resguardarse.

La guerra, que ya supera un mes, ha dejado miles de muertos y ha afectado el comercio mundial de petróleo y gas, impulsando el precio del barril por encima de los 100 dólares. Con esta apertura parcial, varios buques petroleros podrían atravesar el estrecho y reabastecer a países cuyas reservas han disminuido en las últimas semanas.

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En la última semana, el ejército estadounidense también sufrió un duro golpe al perder un caza F-15 y, durante la misión de rescate de uno de los pilotos, otras aeronaves fueron destruidas por las propias fuerzas estadounidenses debido a complicaciones durante el operativo.

*Con información de AFP.