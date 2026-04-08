Guardianes de la Revolución iraníes ven con desconfianza la tregua con Trump. Dicen que tienen “el dedo en el gatillo”

Los Guardianes de la Revolución de Irán dicen que “no confían” en las promesas de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump anunció este martes, a pocas horas de que se venciera el plazo que él había para que Irán despejara el estrecho de Ormuz, estratégico para la industria petrólera, que había decidido no bombardear ese país.

“Basándome en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, quienes me pidieron que detenga la fuerza destructiva que se enviará esta noche a Irán, acepto suspender el bombardeo y el ataque por un período de dos semanas”, afirmó el mandatario.

Donald Trump, Estrecho de Ormuz Foto: AP, Adobe

“¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio. Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación", agregó el presidente Trump.

Trump detiene el ataque a Irán, tras recibir una propuesta de 10 puntos. Había dicho: “Esta noche morirá toda una civilización”

Sin embargo, los Guardianes de la Revolución iraníes dicen que tienen “el dedo en el gatillo” pese a la tregua.

El mundo, sin embargo, sintió un alivio tras la publicación de Trump en Truth Social. Horas antes, el presidente Petro había dicho: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás.No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas,tal vez pueda suceder algo revolucionario, maravilloso, ¿quién sabe?”.

Trump consideró que la propuesta llevada por Pakistán cumplía con los objetivos que él busca, especialmente frente a Ormuz. El miércoles, el primer mandatario aseguró que Estados Unidos ayudará con la acumulación de tráfico en el estrecho de Ormuz, horas después de que Washington y Teherán acordaran una tregua.

Los dos países aceptaron un alto al fuego de dos semanas apenas una hora antes de que se cumpliera el plazo de Trump para “destruir” a Irán.

Teherán dijo que había acordado permitir el tránsito seguro por el estrecho, clave para el comercio mundial de petróleo y que estuvo virtualmente paralizado durante semanas por la guerra, lo que disparó los precios del crudo.

“Los Estados Unidos de América ayudarán con la acumulación de tráfico en el Estrecho de Ormuz”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Esta noche morirá toda una civilización”: el alarmante mensaje de Trump a horas de vencer su ultimátum al régimen iraní

“¡Habrá mucha acción positiva! Se ganará muchísimo dinero. Irán puede empezar el proceso de reconstrucción”, agregó.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo horas antes que un paso seguro por el estrecho será posible “vía coordinación con las fuerzas armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas”.

(Photo by Giuseppe CACACE / AFP) Foto: AFP

En su publicación en Truth Social, Trump dijo que Estados Unidos permanecerá en el estrecho para asegurar que todo salga bien. “Tengo confianza en que así será”, indicó.

Los Guardianes de la Revolución no son los únicos que ven con exceptisismo el acuerdo. “Siguiendo las directrices del mando político, el ejército ha cesado el fuego en la campaña contra Irán y se mantiene en estado de alarma elevado, listo para responder a cualquier violación” de la tregua, indicaron las fuerzas armadas de Israel en un comunicado.

“La madrugada del miércoles [las fuerzas armadas israelíes] ejecutaron una amplia oleada de ataques contra puntos de lanzamiento de misiles” en distintos lugares de Irán, añadió el texto.

Pero la comunidad internacional ha enviado mensajes positivos. Uno de ellos fue el del papa León XIV. “Después de estas últimas horas de gran tensión para Oriente Medio y el mundo entero, recibo con satisfacción, y como una señal de esperanza viva, el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas”, declaró.

*Con información de AFP