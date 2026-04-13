Trump amenaza con “eliminar” barcos iraníes que rompan el bloqueo con métodos usados contra el narcotráfico

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes que las fuerzas de Estados Unidos destruirán cualquier “barco de ataque” iraní que se acerque al bloqueo naval impuesto sobre los puertos de Irán, el cual entró en vigor hoy.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, escribió Trump en su red Truth Social. Además, aseguró que el resto de la Marina iraní quedó “completamente aniquilada”.

El mandatario también afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses utilizarán “el mismo sistema de eliminación” aplicado contra narcotraficantes en alta mar, en referencia a ataques aéreos contra lanchas en el Caribe y el Pacífico.

La medida se produce tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán, donde, según Trump, Irán se negó a renunciar a su programa nuclear. En ese contexto, Estados Unidos impuso desde este lunes un bloqueo a todos los puertos iraníes, elevando aún más la tensión entre ambos países.

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington. Foto: AP

“Estados Unidos bloqueará los buques que entren o salgan de los puertos iraníes desde el 13 de abril a las 10H00”, publicó nuevamente en Truth Social. Asimismo, el comando central estadounidense para Oriente Medio aclaró que permitirá la circulación de embarcaciones que no tengan como origen o destino Irán.

Trump también señaló en Fox News que el Reino Unido y “otros países” enviarán dragaminas para apoyar la operación.

“Última advertencia, estoy listo para abrir fuego”: el preocupante video de un buque de guerra de EE. UU. bajo amenaza en el estrecho de Ormuz

Ante el bloque, la respuesta de Irán llegó de inmediato. Su ejército calificó el bloqueo como “ilegal” y lo consideró un acto de “piratería”. Además, advirtió que, si se mantiene la medida, ningún puerto del Golfo estará a salvo de represalias.

De igual forma, otros países también reaccionaron con críticas ante la medida. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, llamó a restablecer una navegación “sin obstáculos” en el estrecho de Ormuz y a seguir “resolviendo las disputas por medios políticos y diplomáticos” evitando “reavivar la guerra”.

Donald Trump y Mojtaba Jamenei Foto: Getty Images

Ambas partes se responsabilizan mutuamente del fracaso de las negociaciones, aunque no las dan por terminadas. Trump sostiene que el proceso se frustró porque Irán no quiere abandonar sus aspiraciones nucleares, acusación que Teherán niega.

En paralelo, Rusia reiteró su disposición a recibir en su territorio el uranio altamente enriquecido (60%) de Irán —más de 400 kg— como parte de un posible acuerdo.

Buques de guerra de EE. UU. cruzan el estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones por acuerdo con Irán

Trump restó importancia a una eventual reanudación del diálogo. “Si no vuelven, me parece muy bien”, dijo a periodistas en la base de Andrews, cerca de Washington, tras regresar de Florida.

Desde Irán, las autoridades aseguraron que se estaba “muy cerca” de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, atribuyó el fracaso al “maximalismo estadounidense”.

*Con información de AFP.