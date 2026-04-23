Arrestan a soldado que participó en la captura de Maduro por apostar que la operación iba a ocurrir. Ganó millonaria suma

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves, 23 de abril, el arresto y la imputación de Gannon Ken Van Dyke, suboficial mayor del Ejército de las Fuerzas Especiales, acusado de usar información clasificada sobre la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en enero para apostar en Polymarket, una plataforma de mercados de predicción, y obtener una ganancia de casi 410.000 dólares (más de 1.450 millones de pesos colombianos).

Van Dyke enfrenta cargos de uso ilegal de información confidencial del gobierno para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude en commodities, fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales.

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El militar, de 38 años, invirtió un total de aproximadamente $33.000 dólares (117 millones de pesos en 13 apuestas durante la semana previa al operativo, con conocimiento de que Estados Unidos planeaba en secreto una acción militar contra Maduro. Era especialista en comunicaciones al servicio del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, la unidad que supervisa las fuerzas de misiones especiales de primer nivel, incluyendo el Delta Force del Ejército y el SEAL Team Six de la Marina.

Van Dyke había firmado acuerdos de confidencialidad en los que prometió “nunca divulgar, publicar o revelar por escrito, palabras, conducta o de cualquier otra manera... ninguna información clasificada o sensible” relacionada con operaciones militares, según el Departamento de Justicia.

El 3 de enero, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. Foto: GETTY IMAGES

Después de cobrar sus ganancias, Van Dyke transfirió la mayor parte de los fondos a una billetera de criptomonedas en el extranjero antes de depositarlos en una cuenta de corretaje en línea recién creada.

El arresto y la imputación son considerados el primer caso en que el Departamento de Justicia procesa una instancia de uso de información privilegiada en un mercado de predicción. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó además cargos civiles paralelos contra Van Dyke por el mismo motivo, en lo que también constituye el primer caso de este tipo ante ese organismo.

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El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, fue directo sobre el caso del militar: “El acusado supuestamente violó la confianza depositada en él por el gobierno de Estados Unidos al usar información clasificada sobre una operación militar sensible para apostar sobre el momento y el resultado de esa misma operación, todo para obtener ganancias. Eso es insider trading y es ilegal bajo la ley federal”.

Donald Trump habló sobre el soldado implicado en el escándalo de apuestas. Foto: Fotomontaje Redes sociales/ AFP

Consultado durante un evento en el Despacho Oval, el presidente Trump comparó el caso con el escándalo de beisbol del entrenador Pete Rose: “Es como Pete Rose apostando por su propio equipo”. Agregó que lo investigaría.

Polymarket, la plataforma donde se realizaron las apuestas, indicó en un comunicado que identificó al usuario que operaba con información clasificada del gobierno y refirió el caso al Departamento de Justicia. “El insider trading no tiene lugar en Polymarket. El arresto de hoy es prueba de que el sistema funciona”, señaló la compañía.

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El caso se suma a otro bajo investigación, donde se indaga a un usuario de Polymarket habría ganado aproximadamente $550.000 a través de apuestas relacionadas con ataques estadounidenses contra Irán y la destitución del ayatolá Alí Jamenei.