El ayatolá Jamenei resultó “gravemente herido”: las nuevas revelaciones del estado de salud del líder supremo de Irán

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó gravemente herido en el ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en el que murió su padre y predecesor, Ali Jamenei, pero mantiene la lucidez mental, informó el jueves The New York Times.

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La información del diario neoyorquino, que cita a varios funcionarios iraníes sin revelar su identidad, señala que el nuevo ayatolá había delegado “por el momento” la toma de decisiones en los generales del ejército ideológico de la Guardia Revolucionaria.

Jamenei no ha aparecido en público desde que fue nombrado líder supremo y sus comunicaciones públicas son a través de comunicados escritos, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre su estado, e incluso sobre si está vivo.

(ARCHIVOS) Esta fotografía tomada en Teherán el 30 de octubre de 2024 y proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, muestra a Mojtaba Khamenei, el hijo del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero de 2026 Foto: AFP

Aunque Jamenei resultó “gravemente herido” en el ataque aéreo del 28 de febrero, “mantiene la lucidez mental y está activo”, señaló The New York Times.

“Le han operado tres veces una pierna y está a la espera de una prótesis”, también ha sido intervenido en “una mano y está recuperando poco a poco la movilidad. Su rostro y sus labios sufrieron quemaduras graves, lo que le dificulta el habla”, dijo uno de los funcionarios citados en la información.

“Con el tiempo necesitará cirugía plástica”, añadió.

El contacto con Jamenei, que permanece oculto por motivos de seguridad, se realiza por notas escritas, según el periódico.

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: NurPhoto via Getty Images

Los altos mandos de la Guardia Revolucionaria no lo visitan, pero el presidente Masoud Pezeshkian, que es cirujano cardíaco, ha participado en su atención, según el diario.

El ejército ideológico de Irán considera que ha contenido “la amenaza para la supervivencia del régimen” que supuso el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel.

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A principios de este mes, el ayatolá Mojtaba Jamenei, defendió que su país “no busca la guerra”, si bien ha asegurado que “no renunciará a sus derechos”, cuando se acercaban las conversaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto desatadado hace más de un mes.

Así lo ha manifestado en un discurso difundido por la cadena estatal IRIB y agencias de noticias iraníes como Tasnim, con motivo de la muerte de su padre y predecesor en el cargo, Alí Jamenei, en la primera jornada de bombardeos sobre territorio iraní, el pasado 28 de febrero.

En esta imagen, facilitada por la Oficina del Líder Supremo de Irán, el asesinado líder supremo iraní, Ali Jamenei. Foto: Getty Images

El ahora líder supremo ha asegurado que Irán está decidido a “vengar” la muerte del difunto ayatolá así como de las víctimas mortales provocadas por la ofensiva, que ascienden a más de 3.000, según han indicado este mismo jueves las autoridades.

*Con información de AFP.